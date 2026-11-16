"Повністю гнила": блогер Лебіга купив хату в селі та показав, що там було (фото)

Український відомий блогер Міша Лебіга придбав хату в селі минулого року і задумав зробити там модульний будинок.

В Instagram він показав, як виглядало житло одразу після купівлі, та поділився своїми планами.

Лебіга купив хату в селі

"Панове, добрий день. Хочу з вами поділитися. Коротше, походу завтра буде майже виконана одна з моїх мрій. Може, хто памʼятає. Трошки більше року тому я купив хату в селі. Я спочатку думав її ремонтувати. Потім виявилося, що вона повністю гнила, там миші, там сирість. Думаю так: треба її знести, на її місці побудувати нову. Приїхали будівельники", — розповів блогер.

Втім, працівники після оцінки назвали суму в 170-200 тисяч доларів.

"За хату в селі, де живе 700 людей? І вона стояла-стояла... І літом я рішив, що треба модульний будинок робити", — каже Міша Лебіга.

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Міша Лебіга купив хату в селі Фото: Instagram

За словами блогера, виявилося, що він купив "х**ню".

"Все, що ви бачите на відосі, тепер не існує. Я місяці два тому зайнявся повністю демонтажем. Знесли повністю все. Хлопці руками це все розібрали", — розповів Лебіга, додавши, що таким чином хотів зберегти дрова та інші матеріали, які могли б ще знадобитися людям.

Сарай біля хати Фото: Instagram

Сарай зсередини Фото: Instagram

Лебіга зізнався, що він розквітав, коли приїжджав у село. І останні три місяці був у великому очікуванні.

"Природа, село, качки, гуски — оця вся двіжуха цікавіша за міську", — каже блогер.

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Міша Лебіга купив хату в селі Фото: Instagram

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