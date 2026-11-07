Українка купила хату в селі за 90 тисяч: що вона там зробила (фото)

Українка на імʼя Крастія Анна після понад 30 років життя в місті вирішила кардинально все змінити та оселитися в селі.

В Instagram (annakrastia) художниця показала, як виглядає її атмосферне житло, яке розташоване в Черкаській області.

Українка купила хату в селі

"Я художниця. 32 роки жила в місті. Майже два роки, як я переїхала в село. Без грошей", — розповіла Анна.

Хата коштувала 90 тисяч гривень. Набагато менше дівчина вклала згодом у ремонт.

"Зручності на вулиці. Зробила мінімальний ремонт своїми руками", — зізналася авторка відео.

Українка купила хату в селі Фото: Instagram

Українка купила хату в селі Фото: Instagram

Анна зробила ремонт у хаті Фото: Instagram

Усі меблі Анна замовляла в інтернеті — за 20 тисяч гривень. Кухня обійшлася у 8 тисяч гривень.

"Я не блогер, але сама люблю дивитись подібні відео, тому намагаюсь іноді вигружати з галереї сюди, дуже цінно отримувати зворотній звʼязок, деяким допомогла теж придбати хату в селі, а декого надихнути", — написала українка.

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Українка купила хату в селі Фото: Instagram

Кухня в будинку Фото: Instagram

Так виглядає будинок Фото: Instagram

Анна зробила ремонт своїми руками Фото: Instagram

Анна наголосила, що життя в селі не таке страшне, як про нього кажуть.

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захват від атмосферності ремонту, який зробила Анна. А дехто висловив сумнів, що там комфортно жити:

"Дуже гарно вийшло".

"Ну ви вмієте бачити цей світ красиво".

"Боже, кожен куточок дихає любовʼю до життя".

"Життя в селі не страшне", кажете ви, а потім показуєте туалет надворі. Хоча естетично все дуже привабливо".

"Прекрасно. І думаю тут написати, моя бабуся продає хату в селі Вінницька область. Садок, город, меблі заїжджай і живи".

"А в холодну пору як, це ж холодно митися надворі?"

"Я грію водичку — іду в теплому халаті, прохолодно перші секунди знімати халат, а виходжу як з баньки, мені прям подобається. Але я з дитинства росла не в тепличних умовах, не боюсь протягів і холодної води", — відповіла Анна на останнє запитання.

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