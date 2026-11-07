Українка купила хату в селі за 90 тисяч: що вона там зробила (фото)
Українка на імʼя Крастія Анна після понад 30 років життя в місті вирішила кардинально все змінити та оселитися в селі.
В Instagram (annakrastia) художниця показала, як виглядає її атмосферне житло, яке розташоване в Черкаській області.
Українка купила хату в селі
"Я художниця. 32 роки жила в місті. Майже два роки, як я переїхала в село. Без грошей", — розповіла Анна.
Хата коштувала 90 тисяч гривень. Набагато менше дівчина вклала згодом у ремонт.
"Зручності на вулиці. Зробила мінімальний ремонт своїми руками", — зізналася авторка відео.
Усі меблі Анна замовляла в інтернеті — за 20 тисяч гривень. Кухня обійшлася у 8 тисяч гривень.
"Я не блогер, але сама люблю дивитись подібні відео, тому намагаюсь іноді вигружати з галереї сюди, дуже цінно отримувати зворотній звʼязок, деяким допомогла теж придбати хату в селі, а декого надихнути", — написала українка.
Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі?
Анна наголосила, що життя в селі не таке страшне, як про нього кажуть.
Реакція мережі
У коментарях люди висловили захват від атмосферності ремонту, який зробила Анна. А дехто висловив сумнів, що там комфортно жити:
- "Дуже гарно вийшло".
- "Ну ви вмієте бачити цей світ красиво".
- "Боже, кожен куточок дихає любовʼю до життя".
- "Життя в селі не страшне", кажете ви, а потім показуєте туалет надворі. Хоча естетично все дуже привабливо".
- "Прекрасно. І думаю тут написати, моя бабуся продає хату в селі Вінницька область. Садок, город, меблі заїжджай і живи".
- "А в холодну пору як, це ж холодно митися надворі?"
"Я грію водичку — іду в теплому халаті, прохолодно перші секунди знімати халат, а виходжу як з баньки, мені прям подобається. Але я з дитинства росла не в тепличних умовах, не боюсь протягів і холодної води", — відповіла Анна на останнє запитання.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Юлія продає хату селі Верхні Станівці Чернівецької області — усього за годину їзди від румунського кордону.
- Пара з України придбала будинок в Іспанії з неймовірним видом на гори.
Крім того, подружжя з немовлям і маленькою донькою показали старовинний дерев'яний будинок на гірському схилі, який щойно став їхнім.