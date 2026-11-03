Жінка продає хату в селі біля Румунії за $8500: українці здивувалися (фото)

Українка на імʼя Юлія продає хату селі Верхні Станівці Чернівецької області — усього за годину їзди від румунського кордону.

В Instagram (kora_yulia) жінка провела екскурсію своєю нерухомістю на Буковині та назвала поточну ціну — $8500, але можливий розумний торг з реальним покупцем.

Українка продає хату в селі

"Скільки насправді коштує хата в селі на Буковині? Моє попереднє відео про стареньку хату на заході України викликало неабияку активність. Хтось оцінював її в кілька тисяч доларів. А хтось — значно дорожче", — почала Юлія.

За словами авторки відео, хатинка дісталася їй у спадок.

"Я довго вагалася, чи продавати її взагалі, адже місце тут справді неймовірне. І найбільша цінність цього господарства — це його розташування. Краєвиди на гори та ліси. У пішій доступності сосновий та буковий ліс. А внизу ділянки невеличкий ставок", — розповіла Юлія.

Видео дня

Українка продає хату в селі Фото: Threads

Краєвиди біля хати Фото: Threads

Українка продає хату в селі Фото: Threads

Будинок деревʼяний, 50-х років побудови, має дві кімнати, коридор і санвузол, є електрика, газ, вода, бойлер, конвектори та піч.

Позаду будинку — плодовий сад (яблуні, груші, вишні) та город. Загалом — 25 соток під будівництво та 34 — городу.

З мінусів: там багато років ніхто не живе, тому й стан відповідний.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Хата всередині Фото: Threads

Хата всередині Фото: Threads

Цікаво, що від цього села до румунського кордону приблизно година їзди.

А ціна будинку — 8,5 тисяч доларів.

За словами Юлії, для реального покупця є "розумний торг".

Реакція мережі

У коментарях люди почали переконувати авторку не продавати такий спадок, а хтось каже, що ціна завищена:

"Гроші мають функцію дуже швидко закінчуватися, а земля є вічною".

"Цікаво, а коли його будували, чи коштувало будівництво 8,5 доларів? Дерево всередині вже трюхляве, тож будинок не вартує таких грошей".

"Води нема — це біда".

"Не продавайте! В 30 році Ви пожалкуєте про це!"

"Так дешево, такі види мають коштувати значно дорожче".

"Хата! Ці краєвиди. Нещодавно була в тих краях. Там неймовірно!"

"Не продавайте. Шматок землі завжди потрібен, це не квартира. Тим паче в наші часи".

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