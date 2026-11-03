Жінка продає хату в селі біля Румунії за $8500: українці здивувалися (фото)
Українка на імʼя Юлія продає хату селі Верхні Станівці Чернівецької області — усього за годину їзди від румунського кордону.
В Instagram (kora_yulia) жінка провела екскурсію своєю нерухомістю на Буковині та назвала поточну ціну — $8500, але можливий розумний торг з реальним покупцем.
Українка продає хату в селі
"Скільки насправді коштує хата в селі на Буковині? Моє попереднє відео про стареньку хату на заході України викликало неабияку активність. Хтось оцінював її в кілька тисяч доларів. А хтось — значно дорожче", — почала Юлія.
За словами авторки відео, хатинка дісталася їй у спадок.
"Я довго вагалася, чи продавати її взагалі, адже місце тут справді неймовірне. І найбільша цінність цього господарства — це його розташування. Краєвиди на гори та ліси. У пішій доступності сосновий та буковий ліс. А внизу ділянки невеличкий ставок", — розповіла Юлія.
Будинок деревʼяний, 50-х років побудови, має дві кімнати, коридор і санвузол, є електрика, газ, вода, бойлер, конвектори та піч.
Позаду будинку — плодовий сад (яблуні, груші, вишні) та город. Загалом — 25 соток під будівництво та 34 — городу.
З мінусів: там багато років ніхто не живе, тому й стан відповідний.
Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі?
Цікаво, що від цього села до румунського кордону приблизно година їзди.
А ціна будинку — 8,5 тисяч доларів.
За словами Юлії, для реального покупця є "розумний торг".
Реакція мережі
У коментарях люди почали переконувати авторку не продавати такий спадок, а хтось каже, що ціна завищена:
- "Гроші мають функцію дуже швидко закінчуватися, а земля є вічною".
- "Цікаво, а коли його будували, чи коштувало будівництво 8,5 доларів? Дерево всередині вже трюхляве, тож будинок не вартує таких грошей".
- "Води нема — це біда".
- "Не продавайте! В 30 році Ви пожалкуєте про це!"
- "Так дешево, такі види мають коштувати значно дорожче".
- "Хата! Ці краєвиди. Нещодавно була в тих краях. Там неймовірно!"
- "Не продавайте. Шматок землі завжди потрібен, це не квартира. Тим паче в наші часи".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Пара з України придбала будинок в Іспанії з неймовірним видом на гори.
- Авторка блогу "Дівчата і стара хата" відверто розповіла, з чим насправді стикаються люди, які вирішують оживити старий сільський будинок.
Крім того, подружжя з немовлям і маленькою донькою показали старовинний дерев'яний будинок на гірському схилі, який щойно став їхнім.