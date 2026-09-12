Купили хату в селі: мама з дочкою повернулась в Україну з Європи (фото)

Авторка блогу "Дівчата і стара хата" (@divchata_i_stara_hata) в Instagram відверто розповіла, з чим насправді стикаються люди, які вирішують оживити старий сільський будинок. За її словами, найбільша складність не фізична праця чи ремонт, а вміння зупинитися серед нескінченних побутових турбот і не втратити себе в них.

Блогерка разом із донькою переїхала із Сумської області в старий будинок у Чернівецькій області. Спершу здавалося, що достатньо трохи потерпіти, "дотягнути" головне і настане омріяний спокій. Одначе минув місяць, потім сезон, потім ще один, а роботи менше не ставало. Що вони кажуть про свій досвід, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Після переїзду в село в стару хату ось що виявилося найскладніше (цього вам ніхто не скаже). Бо тут завжди є що робити. Не покосила – трава. Не зібрала – яблука гниють. Не прополола – клумба заростає. Не відремонтувала – будинок нагадує про себе. І список справ просто не закінчується", – ділиться авторка блогу.

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Ілюзія "картинки з Pinterest"

Головною пасткою для новачків у селі жінка називає прагнення якомога швидше довести господарство до ідеалу, щоб "нарешті почати жити". На практиці ж початкові плани виявилися занадто оптимістичними.

Будинок вимагає багато уваги Фото: Instagram

"За півтора року неможливо перетворити стару хату і величезний двір на картинку з Pinterest. Особливо коли ти не просто ремонтуєш. Ти ще живеш, працюєш, виховуєш дитину, розвиваєшся, подорожуєш і вчишся обирати себе. I так, я хочу колись мати гарний двір, газон, квіти, порядок і будинок своєї мрії. Але я вже прийняла: це не станеться за один сезон. І, можливо, навіть не за два, як я очікувала (і треба зізнатися – дуже помилялася)", – визнає блогерка.

Висновки за півтора року

За півтора року сільського життя жінка дійшла головного висновку: варто дозволити собі жити в неідеальному світі, інакше ремонт і господарство поглинуть весь час, який мав би належати кар'єрі, спорту, материнству та відпочинку.

Будинок до та після ремонту Фото: Instagram Будинок до та після ремонту Фото: Instagram

"Тому я дозволяю собі жити в неідеальному світі. З бур'янами. З незібраними яблуками. З недоробленим ремонтом. З двором, який поки що виглядає так собі. Бо я не хочу, щоб моє життя почалося тільки після ремонту… Світ не зупиниться, якщо сьогодні я не збережу всі яблука, не викошу весь двір або не зроблю ремонт", – підсумовує мама.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Пара переселенців купила будинок у Франції усього за 10 тисяч євро – за три години їзди до океанського узбережжя. Олена та Дмитро зізналися, що саме такий варіант і розглядали: не будинок безпосередньо на березі, а житло в межах прийнятної відстані від моря.

Ще один українець торік теж зважився на переїзд і придбав хату в Одеській області за $7 тисяч. З урахуванням супутніх витрат початкові вкладення сягнули приблизно $9 тисяч.

А харків'янка до повномасштабного вторгнення мешкала в центрі міста й наймала людей для домашніх справ. Після переїзду в село в Карпатах їй довелося освоювати сільський побут із нуля, однак згодом вона не просто прижилася на новому місці, а й заснувала власну справу.