Купили дом в деревне: мама с дочерью вернулись в Украину из Европы (фото)

Автор блога "Девушки и старый дом" (@divchata_i_stara_hata) в Instagram откровенно рассказала, с чем на самом деле сталкиваются люди, решившие восстановить старый сельский дом. По её словам, самая большая сложность — не физический труд и не ремонт, а умение остановиться среди бесконечных бытовых забот и не потерять себя в них.

Блогерша вместе с дочерью переехала из Сумской области в старый дом в Черновицкую области. Сначала казалось, что достаточно немного потерпеть, "дотянуть" до самого главного, и наступит долгожданный покой. Однако прошел месяц, потом сезон, потом ещё один, а работы не становилось меньше. Что они говорят о своём опыте, – читайте в материале Фокуса.

"После переезда в деревню в старый дом вот что оказалось самым сложным (об этом вам никто не скажет). Потому что здесь всегда есть чем заняться. Не скосила — трава. Не собрала — яблоки гниют. Не прополола — клумба заростает. Не отремонтировала — дом напоминает о себе. И список дел просто не заканчивается", — делится автор блога.

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Иллюзия "картинки из Pinterest"

Главной ловушкой для новичков в деревне женщина называет стремление как можно быстрее довести хозяйство до идеала, чтобы "наконец начать жить". На практике же первоначальные планы оказались слишком оптимистичными.

Дом требует много внимания Фото: Instagram

"За полтора года невозможно превратить старый дом и огромный двор в картинку из Pinterest. Особенно когда ты не просто делаешь ремонт. Ты ещё живёшь, работаешь, воспитываешь ребёнка, развиваешься, путешествуешь и учишься выбирать себя. И да, я хочу когда-нибудь иметь красивый двор, газон, цветы, порядок и дом своей мечты. Но я уже смирилась: это не произойдет за один сезон. И, возможно, даже не за два, как я ожидала (и, надо признаться, очень ошибалась)", — признается блогерша.

Выводы за полтора года

За полтора года жизни в деревне женщина пришла к главному выводу: нужно позволить себе жить в неидеальном мире, иначе ремонт и хозяйство поглотят всё время, которое должно было бы уделяться карьере, спорту, материнству и отдыху.

Дом до и после ремонта Фото: Instagram Дом до и после ремонта Фото: Instagram

"Поэтому я позволяю себе жить в неидеальном мире. С сорняками. С неубранными яблоками. С недоделанным ремонтом. Со двором, который пока выглядит так себе. Потому что я не хочу, чтобы моя жизнь началась только после ремонта… Мир не остановится, если сегодня я не соберу все яблоки, не скошу весь двор или не сделаю ремонт", – подытоживает мама.

Напомним, ранее Фокус писал:

Пара переселенцев купила дом во Франции всего за 10 тысяч евро — в трёх часах езды от океанского побережья. Елена и Дмитрий признались, что именно такой вариант и рассматривали: не дом непосредственно на берегу, а жилье на приемлемом расстоянии от моря.

Еще один украинец в прошлом году тоже решился на переезд и приобрел дом в Одесской области за $7 тысяч. С учетом сопутствующих расходов первоначальные вложения составили примерно $9 тысяч.

А харьковчанка до полномасштабного вторжения жила в центре города и нанимала людей для работы по дому. После переезда в деревню в Карпатах ей пришлось осваивать сельскую жизнь с нуля, однако со временем она не просто прижилась на новом месте, но и открыла собственное дело.