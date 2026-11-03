Женщина продает дом в деревне возле Румынии за $8500: украинцы удивились (фото)

Украинка по имени Юлия продает дом в селе Верхние Становцы Черновицкой области — всего в часе езды от румынской границы.

В Instagram (kora_yulia) женщина провела экскурсию по своей недвижимости на Буковине и назвала текущую цену — 8500 долларов, но возможен разумный торг с реальным покупателем.

Украинка продает дом в деревне

"Сколько на самом деле стоит дом в деревне на Буковине? Моё предыдущее видео о стареньком доме на западе Украины вызвало немалый резонанс. Кто-то оценивал его в несколько тысяч долларов. А кто-то — значительно дороже", — начала Юлия.

По словам автора видео, домик достался ей по наследству.

"Я долго колебалась, стоит ли вообще продавать его, ведь место здесь действительно потрясающее. И главная ценность этого участка — это его расположение. Виды на горы и леса. В пределах пешей доступности — сосновый и буковый лес. А внизу участка — небольшой пруд", — рассказала Юлия.

Видео дня

Украинка продает дом в деревне Фото: Threads

Виды вокруг дома Фото: Threads

Украинка продает дом в деревне Фото: Threads

Дом деревянный, построен в 50-х годах, состоит из двух комнат, коридора и санузла; есть электричество, газ, вода, бойлер, конвекторы и печь.

За домом — фруктовый сад (яблони, груши, вишни) и огород. Всего — 25 соток под застройку и 34 — под огород.

Из минусов: там уже много лет никто не живет, поэтому и состояние соответствующее.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Интерьер дома Фото: Threads

Интерьер дома Фото: Threads

Интересно, что от этого села до румынской границы примерно час езды.

А цена дома — 8,5 тысяч долларов.

По словам Юлии, для реального покупателя существует "разумный торг".

Реакция сети

В комментариях люди начали убеждать автора не продавать такое наследство, а кто-то говорит, что цена завышена:

"Деньги имеют свойство очень быстро заканчиваться, а земля — вечна".

"Интересно, а когда его строили, стоило ли строительство 8,5 долларов? Дерево внутри уже сгнило, так что дом не стоит таких денег".

"Нет воды — это беда".

"Не продавайте! К 30 годам вы об этом пожалеете!"

"Так дешево, такие виды должны стоить значительно дороже".

"Дом! Эти пейзажи. Недавно была в тех краях. Там просто невероятно!"

"Не продавайте. Кусок земли всегда нужен, это не квартира. Тем более в наше время".

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