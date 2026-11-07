Украинка купила дом в деревне за 90 тысяч: что она там сделала (фото)

Украинка по имени Анна Крастия, прожившая более 30 лет в городе, решила кардинально изменить свою жизнь и переехать в деревню.

В Instagram (annakrastia) художница показала, как выглядит её уютное жилище, расположенное в Черкасской области.

Украинка купила дом в деревне

"Я художница. 32 года жила в городе. Почти два года назад я переехала в деревню. Без денег", — рассказала Анна.

Дом стоил 90 тысяч гривен. Гораздо меньше девушка впоследствии потратила на ремонт.

"Удобства на улице. Сделала минимальный ремонт своими руками", — призналась автор видео.

Украинка купила дом в деревне Фото: Instagram

Украинка купила дом в деревне Фото: Instagram

Анна сделала ремонт в доме Фото: Instagram

Всю мебель Анна заказала в интернете — за 20 тысяч гривен. Кухня обошлась в 8 тысяч гривен.

"Я не блогер, но сама люблю смотреть подобные видео, поэтому стараюсь иногда выкладывать сюда фотографии из галереи. Очень ценно получать обратную связь: некоторым я помогла приобрести дом в деревне, а кого-то — вдохновила", — написала украинка.

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Украинка купила дом в деревне Фото: Instagram

Кухня в доме Фото: Instagram

Вот как выглядит дом Фото: Instagram

Анна сделала ремонт своими руками Фото: Instagram

Анна подчеркнула, что жизнь в деревне не такая страшная, как о ней говорят.

Реакция сети

В комментариях люди выразили восторг от атмосферности ремонта, который сделала Анна. А некоторые выразили сомнение, что там комфортно жить:

"Очень красиво получилось".

"Ну, вы умеете видеть этот мир по-красивому".

"Боже, каждый уголок дышит любовью к жизни".

"Жизнь в деревне не страшно", — говорите вы, а потом показываете туалет на улице. Хотя эстетически всё очень привлекательно".

"Прекрасно. И думаю, здесь написать: моя бабушка продаёт дом в деревне в Винницкой области. Сад, огород, мебель — заезжай и живи".

"А как в холодное время, ведь холодно мыться на улице?"

"Я нагреваю воду — иду в тёплом халате, первые секунды, когда снимаю халат, бывает прохладно, а потом выхожу, как из бани, мне это прямо нравится. Но я с детства росла не в тепличных условиях, не боюсь сквозняков и холодной воды", — ответила Анна на последний вопрос.

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