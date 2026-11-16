"Полностью сгнил": блогер Лебига купил дом в селе и показал, что там было (фото)

Известный украинский блогер Миша Лебига приобрел дом в деревне в прошлом году и решил построить там модульный дом.

В Instagram он показал, как выглядело жилье сразу после покупки, и поделился своими планами.

Лебига купил дом в деревне

"Господа, добрый день. Хочу поделиться с вами. Короче говоря, похоже, завтра сбудется одна из моих мечт. Может, кто-то помнит. Чуть больше года назад я купил дом в деревне. Сначала я думал его отремонтировать. Потом оказалось, что он полностью сгнил, там мыши, там сырость. Думаю так: надо его снести, на его месте построить новое. Приехали строители", — рассказал блогер.

Впрочем, после оценки сотрудники назвали сумму в 170–200 тысяч долларов.

"За дом в деревне, где живёт 700 человек? И он стоял-стоял... И летом я решил, что нужно строить модульный дом", — говорит Миша Лебига.

Видео дня

Миша Лебига купил дом в деревне Фото: Instagram

По словам блогера, оказалось, что он купил "х**ню".

"Всё, что вы видите на видео, теперь не существует. Я месяца два назад полностью занялся демонтажем. Снесли всё до основания. Ребята своими руками всё это разобрали", — рассказал Лебига, добавив, что таким образом хотел сохранить дрова и другие материалы, которые могли бы ещё пригодиться людям.

Сарай возле дома Фото: Instagram

Сарай изнутри Фото: Instagram

Лебига признался, что он расцветал, когда приезжал в деревню. И последние три месяца он с нетерпением ждал этого.

"Природа, деревня, утки, гуси — всё это гораздо интереснее, чем городская суета", — говорит блогер.

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Миша Лебига купил дом в деревне Фото: Instagram

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