У Солом’янському районі Києва можна орендувати невелику квартиру лише за 4 500 гривень на місяць. Але є нюанс: житло вже тривалий час не можуть здати, оскільки багатьох лякає те, що попередній мешканець покінчив із собою у цій оселі.

Відповідний ролик оприлюднили на сторінці у TikTok. Користувачі мережі не змогли стриматись і залишили свої емоції від перегляду житла у коментарях. Також вони висловились стосовно ремонту квартири та ситуації, яка там склалася.

Як виглядає "цікава" квартира у Києві

Авторка ролику розповіла, що квартира розташована у Солом’янському районі столиці. Житло здається від власника за 4 500 гривень на місяць. Він готовий заключити договір на скільки потрібно, щоб вартість оренди потім не змінилася.

У квартирі є усі необхідні меблі, газова плита, гаряча та холодна вода й душ. За словами дівчини, все працює. До того ж власник не проти, щоб в оселі жили з дітьми або тваринами. Втім, є нюанс. Попередній орендар покінчив із собою у цьому житлі. Багатьох людей це не на жарт лякає.

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"У цій квартирі повісилась людина – минулий орендар. І реально ніхто не хоче орендувати її. Я не розумію чому… Ви боїтеся якусь чорну нечисть чи що? Тут якщо захотіти – можна лялечку зробити. Кому актуально – звертайтесь, домовимось про перегляд", — наголосила авторка відео.

Під роликом користувачі поділились своїми емоціями від перегляду житла. Дехто вважає, що для того, щоб здати квартиру, потрібно оновити ремонт, а дехто скептично віднісся до того, що там померла людина.

"А ви його знімете чи висітиме?";

"Судячи з данного ремонту, то не дивно";

"Він від відчаю просто сконав, від проживання в цій квартирі";

"За таку квартиру 4500 грн мають платити тому, хто буде там проживати";

"Поміняйте стиль квартири, і тоді всім буде все рівно";

"Я б у такій квартирі теж так зробила";

"У мене в голові є пару жартів на цю тему, але про покійника негоже жартувати";

"Дивлячись на квартиру, розумію його".

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