У мережі показали найдивнішу квартиру, яку продають у центрі Чернівців. У житлі є кілька туалетів, фонтан, басейн і навіть лазня. Також оселя вирізняється великим підвальним приміщенням і багатьма коморами.

Квартира розташована по вулиці Богдана Хмельницького. Вона має багато кімнат, підвальних приміщень і навіть світловий колодязь. Відповідне відео оприлюднили у Threads. Детальніше – розповість Фокус.

У Чернівцях продають дивну квартиру

На опублікованих кадрах видно, що при вході у квартиру є велике підвальне приміщення з низькою стелею, яке розділене на декілька кімнат. Там встановлено раковину, бойлер та лежить багато мотлоху.

"Схоже на будинок хворої людини", — промовив у відео чоловік.

У коридорі житла на стелі видніється світловий колодязь. Це архітектурний елемент, який пропускає природнє сонячне світло вглиб квартири, на нижні або підвальні поверхи.

Видео дня

Поруч розташована ще одна комора, кімната з душем, а також встановлено басейн без води. Цікаво, що все покрито плиткою.

Далі йде лазня, а після неї – спальня з великим ліжком, але без вікон і дверей. Поруч є туалет, який повністю виконаний із плитки.

"Плиточник тут, напевно, намахався", — зазначив чоловік у ролику.

Одразу зі спальні йде вхід в іншу кімнату з диваном, а також кухню, в якій власник побудував фонтан. Крім цього, у квартирі видніється ще один невеликий туалет і комора підвального типу.

Користувачі мережі після перегляду відео з квартирою пожартували, що співчувають майстру-плиточнику, який робив ремонт у цьому житлі. Дехто зазначив, що під час огляду ролику його навіть "захитало".

"Це якийсь підпільний бордель профспілки плиточників?";

"Це нагадує сон, коли у тебе грип, і ти напився асорті з аптечки";

"Та хата коли-небудь закінчиться? І скільки там туалетів?";

"Він, як кріт, рив собі кімнати в землі і обкладав їх плиткою";

"Мені погано від одного перегляду, як там жити?";

"Плиточник заробив собі на квартиру після цього об'єкта";

"Не беріть нас більше в цю квартиру, захитало від перегляду!".

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