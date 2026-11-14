Ніхто не хоче: в Італії продають будинок з ремонтом за 20 тисяч євро (фото)

У соцмережах з’явилося оголошення про продаж будинку, розташованого на двох поверхах. Автор розповів про всі "плюси" та "мінуси" цього помешкання.

Двоповерховий будинок на Сицилії (Італія) виставили на продаж за 20 тисяч євро. На першому вже є кухня, вітальня, спальня та ванна кімната. Нагорі – ще дві спальні, друга ванна кімната та вихід на велику терасу з видом на сад. У чому підступ – читайте у матеріалі Фокусу.

У будинку є три спальні, вітальня, кухня з меблями, дві ванні кімнати, гараж, велика тераса та власний сад.

Ванна кімната в будинку Фото: Instagram

"Можна почати жити на першому поверсі, а другий поступово ремонтувати та облаштовувати під себе. А сад? Тут окрема історія. Простору багато, але попереду серйозна робота, щоб перетворити зарослу ділянку на затишний сицилійський куточок", – розповідає автор оголошення, попросивши глядачів оцінити цей будинок.

Будинок у непоганому стані Фото: Instagram Будинок у непоганому стані Фото: Instagram

У коментарях розгорілася дискусія.

"Що там робити? Населення становить усього 1711 осіб. Самі лише люди похилого віку. Звичайний італієць навіть не зверне уваги на таке житло. У Поджореале (Poggioreale) останніми роками виникають серйозні проблеми з водою", – пишуть одні.

Коментарі щодо будинку в Італії Фото: Instagram

"Це справжня глушина! 50 км від Палермо і 55 км від Трапані. А до моря – 1,5 години їзди в кращому разі! Ось вам і така ціна!" – зазначають інші.

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