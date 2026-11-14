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Никто не хочет: в Италии продают дом с ремонтом за 20 тысяч евро (фото)

Дом в Италии, обзор
В Италии продают дом за 20 тысяч евро | Фото: Instagram

В соцсетях появилось объявление о продаже дома, расположенного на двух этажах. Автор рассказал обо всех "плюсах" и "минусах" этого дома.

Двухэтажный дом в Сицилии (Италия) выставили на продажу за 20 тысяч евро. На первом уже есть кухня, гостиная, спальня и ванная. Наверху – две спальни, вторая ванная комната и выход на большую террасу с видом на сад. В чем подвох – читайте в материале Фокуса.

В доме есть три спальни, гостиная, кухня с мебелью, две ванные комнаты, гараж, большая терраса и собственный сад.

Ванная комната, обзор
Ванная комната в доме
Фото: Instagram

"Можно начать жить на первом этаже, а второй постепенно ремонтировать и обустраивать под себя. А сад? Здесь отдельная история. Пространство много, но впереди серьезная работа, чтобы превратить заросший участок в уютный сицилийский уголок", – рассказывает автор объявления, попросив зрителей оценить этот дом.

Обзор дома в Италии, обзор
Дом в хорошем состоянии
Фото: Instagram
Обзор дома в Италии, обзор
Дом в хорошем состоянии
Фото: Instagram

В комментариях разгорелась дискуссия.

"Что там делать? Население составляет всего 1711 человек. Одни только пожилые люди. Обычный итальянец даже не обратит внимания на такое жилье. В Поджореале (Poggioreale) в последние годы возникают серьезные проблемы с водой", – пишут одни.

Дом в Италии за 20 тысяч
Комментарии по дому в Италии
Фото: Instagram

"Это настоящий захолустье! 50 км от Палермо и 55 км от Трапани. А до моря – 1,5 часа езды в лучшем случае! Вот вам и такая цена!" – отмечают другие.

Напомним, ранее Фокус писал:

Также мы писали об Алине из Днепропетровщины, которая приобрела сельский дом возле Кривого Рога и устроила осмотр своего жилья, рассказав и о его плюсах, и о минусах.