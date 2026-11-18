В сети показали самую странную квартиру, выставленную на продажу в центре Черновцов. В жилье есть несколько туалетов, фонтан, бассейн и даже баня. Кроме того, квартира отличается большим подвальным помещением и множеством кладовых.

Квартира расположена на улице Богдана Хмельницкого. В ней много комнат, подвальных помещений и даже световой колодец. Соответствующее видео было опубликовано в Threads. Подробнее — расскажет Фокус.

В Черновцах продают необычную квартиру

На опубликованных кадрах видно, что при входе в квартиру находится большое подвальное помещение с низким потолком, разделенное на несколько комнат. Там установлены раковина и бойлер, а также лежит много хлама.

"Похоже на дом больного человека", — сказал мужчина в видео.

В коридоре квартиры на потолке виден световой колодец. Это архитектурный элемент, который пропускает естественный солнечный свет вглубь квартиры, на нижние этажи или в подвал.

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Рядом находится ещё одна кладовая, комната с душем, а также установлен бассейн без воды. Интересно, что всё отделано плиткой.

Далее идёт баня, а за ней — спальня с большой кроватью, но без окон и дверей. Рядом находится туалет, полностью отделанный плиткой.

"Плиточник здесь, наверное, замахался", — отметил мужчина в ролике.

Прямо из спальни ведет проход в другую комнату с диваном, а также на кухню, в которой хозяин установил фонтан. Кроме того, в квартире есть ещё один небольшой туалет и кладовая подвального типа.

Пользователи сети после просмотра видео с квартирой пошутили, что сочувствуют плиточнику, который делал ремонт в этом жилье. Некоторые отметили, что во время просмотра ролика их даже "укачало".

"Это что, какой-то подпольный бордель профсоюза плиточников?";

"Это напоминает сон, когда у тебя грипп, и ты напился ассорти из аптечки";

"Так закончится ли когда-нибудь этот дом? И сколько там туалетов?";

"Он, как крот, рыл себе комнаты в земле и облицовывал их плиткой";

"Мне плохо от одного просмотра, как там жить?";

"Плиточник заработал себе на квартиру после этого объекта";

"Не берите нас больше в эту квартиру, меня укачало от просмотра!".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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