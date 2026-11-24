Графіки відключень світла на 25 листопада: де електроенергії не буде більше 10 годин
25 листопада в деяких регіонах цілодобово відбуватимуться планові відключення електроенергії.
Вони будуть актуальними як для промисловості (обмеження потужності), так і для всіх категорій споживачів (графіки погодинних відключень у обсязі від 0,5 до трьох черг), повідомили в "Укренерго".
Причина та ж — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії споживачам.
Про відключення електроенергії вже попередили абонентів у низці областей України.
Полтавська область: скільки годин не буде електроенергії 25 листопада
З 00:00 до 23:59 графік у регіоні діятиме в обсязі три черги:
- з 00:00 до 06:00 — 1 черга;
- з 06:00 до 12:00 — 2 черги;
- з 12:00 до 20:00 — 3 черги;
- з 20:00 до 23:59 — 2 черги.
Графіки відключень у Сумській області 25 листопада
25 листопада на території Сумської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії відповідно до обсягів, визначених НЕК "Укренерго".
- 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00;
- 1.2: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 22:00–00:00;
- 2.1: 20:00–00:00;
- 2.2: 18:00–22:00;
- 3.1: 16:00–20:00, 22:00–00:00;
- 3.2: 14:00–18:00, 20:00–00:00;
- 4.1: 12:00–16:00, 18:00–22:00;
- 4.2: 10:00–14:00, 16:00–20:00;
- 5.1: 08:00–12:00, 14:00–18:00;
- 5.2: 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00;
- 6.1: 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00;
- 6.2: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00.
Енергетики попереджають, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі та постійні обстріли ЗС РФ об’єктів критичної інфраструктури графіки можуть змінюватися.
Під час відновлення електропостачання вони рекомендують не вмикати всі електроприлади одночасно, а під час відключення — від’єднувати техніку від мережі, щоб уникнути перепадів напруги.
Одеська область — світла не буде по 10 і більше годин
У середу, 25 листопада, відключення електроенергії в Одесі та області стосуються всіх 12 груп — від 5,5 до 10,5 годин згідно з графіком ДТЕК "Одеські електромережі".
- 1.1: з 14:00 до 20:30;
- 1.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 20:30;
- 2.1: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
- 2.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
- 3.1: з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
- 3.2: з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
- 4.1: з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
- 4.2: з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
- 5.1: з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 22:30;
- 5.2: з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 6.1: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
- 6.2: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.
Черкаська область — уникнути графіків не вдасться
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак за розпорядженням НЕК "Укренерго" 25 листопада з 06:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПО).
- 1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;
- 1.2: 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;
- 2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;
- 2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- 3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- 3.2: 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;
- 4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- 4.2: 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;
- 5.1: 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00;
- 5.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;
- 6.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;
- 6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 20:00.
Де можна ознайомитися з графіками відключень електроенергії
- Вінницька область: АТ "Вінницяобленерго"
- Волинська область: ПрАТ "Волиньобленерго"
- Дніпропетровська область: ДТЕК "Дніпровські електромережі"
- Донецька область: ДТЕК "Донецькі електромережі"
- Житомирська область: АТ "Житомиробленерго"
- Закарпатська область: ПАТ "Закарпаттяобленерго"
- Запорізька область: ПАТ "Запоріжжяобленерго".
- Івано-Франківська область: АТ "Прикарпаттяобленерго"
- Київ: ДТЕК Київські електромережі
- Київська область: ДТЕК "Київські регіональні електромережі"
- Кіровоградська область: ПрАТ "Кіровоградобленерго"
- Львівська область: ПрАТ "Львовобленерго"
- Миколаївська область: АТ "Миколаївобленерго"
- Одеська область: ДТЕК "Одеські електромережі"
- Полтавська область: АТ "Полтаваобленерго"
- Рівненська область: ПрАТ "Рівнеобленерго"
- Сумська область: АТ "Сумиобленерго"
- Тернопільська область: ВАТ "Тернопільобленерго"
- Харківська область: АТ "Харківобленерго"
- Херсонська область: АТ "Херсонобленерго"
- Хмельницька область: АТ "Хмельницькообленерго"
- Черкаська область: ПАТ "Черкасиобленерго"
- Чернівецька область: АТ "Чернівецькообленерго"
- Чернігівська область: АТ "Черніговобленерго"
Також графіки можна перевірити на агрегаторі інформації з відкритих джерел alerts.org.ua, який не є офіційним ресурсом енергетичних компаній, а лише збирає дані обласних енергетичних компаній.
Нагадаємо, що у Військово-повітряних силах попередили про загрозу для об’єктів енергетики.
Також повідомлялося, що відключення не рятують від великих рахунків.