25 листопада в деяких регіонах цілодобово відбуватимуться планові відключення електроенергії.

Вони будуть актуальними як для промисловості (обмеження потужності), так і для всіх категорій споживачів (графіки погодинних відключень у обсязі від 0,5 до трьох черг), повідомили в "Укренерго".

Причина та ж — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії споживачам.

Про відключення електроенергії вже попередили абонентів у низці областей України.

Полтавська область: скільки годин не буде електроенергії 25 листопада

З 00:00 до 23:59 графік у регіоні діятиме в обсязі три черги:

з 00:00 до 06:00 — 1 черга;

з 06:00 до 12:00 — 2 черги;

з 12:00 до 20:00 — 3 черги;

з 20:00 до 23:59 — 2 черги.

Графіки відключень у Сумській області 25 листопада

25 листопада на території Сумської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії відповідно до обсягів, визначених НЕК "Укренерго".

Відео дня

1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00;

1.2: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 22:00–00:00;

2.1: 20:00–00:00;

2.2: 18:00–22:00;

3.1: 16:00–20:00, 22:00–00:00;

3.2: 14:00–18:00, 20:00–00:00;

4.1: 12:00–16:00, 18:00–22:00;

4.2: 10:00–14:00, 16:00–20:00;

5.1: 08:00–12:00, 14:00–18:00;

5.2: 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00;

6.1: 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00;

6.2: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00.

Енергетики попереджають, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі та постійні обстріли ЗС РФ об’єктів критичної інфраструктури графіки можуть змінюватися.

Під час відновлення електропостачання вони рекомендують не вмикати всі електроприлади одночасно, а під час відключення — від’єднувати техніку від мережі, щоб уникнути перепадів напруги.

Одеська область — світла не буде по 10 і більше годин

У середу, 25 листопада, відключення електроенергії в Одесі та області стосуються всіх 12 груп — від 5,5 до 10,5 годин згідно з графіком ДТЕК "Одеські електромережі".

1.1: з 14:00 до 20:30;

1.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 20:30;

2.1: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

2.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

3.1: з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;

3.2: з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;

4.1: з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

4.2: з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

5.1: з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 22:30;

5.2: з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;

6.1: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

6.2: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

Черкаська область — уникнути графіків не вдасться

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак за розпорядженням НЕК "Укренерго" 25 листопада з 06:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПО).

1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;

1.2: 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

3.2: 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;

4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

4.2: 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;

5.1: 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00;

5.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

6.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;

6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 20:00.

Де можна ознайомитися з графіками відключень електроенергії

Також графіки можна перевірити на агрегаторі інформації з відкритих джерел alerts.org.ua, який не є офіційним ресурсом енергетичних компаній, а лише збирає дані обласних енергетичних компаній.

Нагадаємо, що у Військово-повітряних силах попередили про загрозу для об’єктів енергетики.

Також повідомлялося, що відключення не рятують від великих рахунків.