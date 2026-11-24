Графики отключений света на 25 ноября: где электричества не будет больше 10 часов
25 ноября в части областей будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии.
Они будут актуальны как для промышленности (ограничение мощности), так и для всех категорий потребителей (графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до трех очередей), сообщили в Укрэнерго.
Причина та же —последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электроэнергию потребителям.
Об отключениях света уже предупредили абонентов в ряде областей Украины.
Полтавская область: сколько часов не будет электричества 25 ноября
С 00:00 до 23:59 график в регионе будет применяться в объеме трех очередей:
- с 00:00 до 06:00 — 1 очередь;
- с 06:00 до 12:00 — 2 очереди;
- с 12:00 до 20:00 — 3 очереди;
- с 20:00 по 23:59 — 2 очереди.
Графики отключений в Сумской области 25 ноября
25 ноября на территории Сумской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в соответствии с объемами, определенными НЭК "Укрэнерго".
- 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00;
- 1.2: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 22:00–00:00;
- 2.1: 20:00–00:00;
- 2.2: 18:00–22:00;
- 3.1: 16:00–20:00, 22:00–00:00;
- 3.2: 14:00–18:00, 20:00–00:00;
- 4.1: 12:00–16:00, 18:00–22:00;
- 4.2: 10:00–14:00, 16:00–20:00;
- 5.1: 08:00–12:00, 14:00–18:00;
- 5.2: 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00;
- 6.1: 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00;
- 6.2: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00.
Энергетики предупреждают, что в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме и постоянными обстрелами ВС РФ объектов критической инфраструктуры графики могут меняться.
При восстановлении электроснабжения они рекомендуют не включать все электроприборы одновременно, а во время отключения — отсоединять технику от сети во избежание перепадов напряжения.
Одесская область — света не будет по 10 и больше часов
В среду, 25 ноября, отключения света в Одессе и области касаются всех 12 групп — от 5,5 часа до 10,5 по графику ДТЭК "Одесские электросети".
- 1.1: с 14:00 до 20:30;
- 1.2: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 20:30;
- 2.1: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
- 2.2: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
- 3.1: с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:30;
- 3.2: с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:30;
- 4.1: с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
- 4.2: с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
- 5.1: с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 22:30;
- 5.2: с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
- 6.1: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
- 6.2: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.
Черкасская область — графиков избежать не удастся
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предварительных ракетно-дроновых атак по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 25 ноября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).
- 1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;
- 1.2: 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;
- 2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;
- 2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- 3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- 3.2: 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;
- 4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- 4.2: 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;
- 5.1: 10:00 – 12:00, 17:00 – 20:00;
- 5.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;
- 6.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;
- 6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 20:00.
Где можно ознакомиться с графиками отключений света
- Винницкая область: АО "Винницаоблэнерго"
- Волынская область: ЧАО "Волыньоблэнерго"
- Днепропетровская область: ДТЭК "Днепровские электросети"
- Донецкая область: ДТЭК "Донецкие электросети"
- Житомирская область: АО "Житомиробленерго"
- Закарпатская область: ПАО "Закарпатьеоблэнерго"
- Запорожская область: ПАО "Запорожьеоблэнерго".
- Ивано-Франковская область: АО "Прикарпатьеоблэнерго"
- Киев: ДТЭК Киевские электросети
- Киевская область: ДТЭК "Киевские региональные электросети"
- Кировоградская область: ЧАО "Кировоградоблэнерго"
- Львовская область: ЧАО "Львовоблэнерго"
- Николаевская область: АО "Николаевоблэнерго"
- Одесская область: ДТЭК "Одесские электросети"
- Полтавская область: АО "Полтаваоблэнерго"
- Ровенская область: ЧАО "Ровнооблэнерго"
- Сумская область: АО "Сумыоблэнерго"
- Тернопольская область: ОАО "Тернопольоблэнерго"
- Харьковская область: АО "Харьковоблэнерго"
- Херсонская область: АО "Херсоноблэнерго"
- Хмельницкая область: АО "Хмельницкоблэнерго"
- Черкасская область: ПАО "Черкассыоблэнерго"
- Черновицкая область: АО "Черновцыоблэнерго"
- Черниговская область: АО "Черниговоблэнерго"
Также графики можно проверить на агрегаторе информации из открытых источников alerts.org.ua, который не является официальным ресурсом энергетических компаний, а лишь собирает данные облэнерго.
Напомним, в Военно-воздушных силах предупредили об угрозе для энергообъектов.
Также сообщалось, что отключения не спасают от больших платежек.