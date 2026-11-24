25 ноября в части областей будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии.

Они будут актуальны как для промышленности (ограничение мощности), так и для всех категорий потребителей (графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до трех очередей), сообщили в Укрэнерго.

Причина та же —последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электроэнергию потребителям.

Об отключениях света уже предупредили абонентов в ряде областей Украины.

Полтавская область: сколько часов не будет электричества 25 ноября

С 00:00 до 23:59 график в регионе будет применяться в объеме трех очередей:

с 00:00 до 06:00 — 1 очередь;

с 06:00 до 12:00 — 2 очереди;

с 12:00 до 20:00 — 3 очереди;

с 20:00 по 23:59 — 2 очереди.

Графики отключений в Сумской области 25 ноября

25 ноября на территории Сумской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в соответствии с объемами, определенными НЭК "Укрэнерго".

Видео дня

1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00;

1.2: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 22:00–00:00;

2.1: 20:00–00:00;

2.2: 18:00–22:00;

3.1: 16:00–20:00, 22:00–00:00;

3.2: 14:00–18:00, 20:00–00:00;

4.1: 12:00–16:00, 18:00–22:00;

4.2: 10:00–14:00, 16:00–20:00;

5.1: 08:00–12:00, 14:00–18:00;

5.2: 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00;

6.1: 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00;

6.2: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00.

Энергетики предупреждают, что в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме и постоянными обстрелами ВС РФ объектов критической инфраструктуры графики могут меняться.

При восстановлении электроснабжения они рекомендуют не включать все электроприборы одновременно, а во время отключения — отсоединять технику от сети во избежание перепадов напряжения.

Одесская область — света не будет по 10 и больше часов

В среду, 25 ноября, отключения света в Одессе и области касаются всех 12 групп — от 5,5 часа до 10,5 по графику ДТЭК "Одесские электросети".

1.1: с 14:00 до 20:30;

1.2: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 20:30;

2.1: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;

2.2: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;

3.1: с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:30;

3.2: с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:30;

4.1: с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

4.2: с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;

5.1: с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 22:30;

5.2: с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;

6.1: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;

6.2: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

Черкасская область — графиков избежать не удастся

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предварительных ракетно-дроновых атак по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 25 ноября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;

1.2: 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

3.2: 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;

4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

4.2: 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;

5.1: 10:00 – 12:00, 17:00 – 20:00;

5.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

6.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;

6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 17:00 — 20:00.

Где можно ознакомиться с графиками отключений света

Также графики можно проверить на агрегаторе информации из открытых источников alerts.org.ua, который не является официальным ресурсом энергетических компаний, а лишь собирает данные облэнерго.

Напомним, в Военно-воздушных силах предупредили об угрозе для энергообъектов.

Также сообщалось, что отключения не спасают от больших платежек.