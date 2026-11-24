Даже при длительных отключениях электроэнергии суммы в счетах могут оставаться неизменными или увеличиваться. Это объясняется несвоевременной передачей показаний счетчика и увеличением потребления после возобновления электроснабжения.

Энергетическая компания YASNO объяснила, почему графики отключений не всегда приводят к снижению расходов на электроэнергию. По словам специалистов, на размер счетов влияют два основных фактора — способ начисления платы при отсутствии актуальных показаний счетчика и привычка одновременно включать много электроприборов после восстановления электроснабжения. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Первая причина — несвоевременная передача показаний электросчётчика. Если потребитель не сообщает актуальные данные или делает это с опозданием, поставщик может рассчитывать плату на основе средних показателей предыдущих периодов. В таком случае начисленная сумма не обязательно будет соответствовать фактическому объему потребленной электроэнергии и может оказаться больше.

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Вторая причина связана с увеличением потребления после возобновления электроснабжения. Когда появляется свет, люди часто пытаются одновременно заняться бытовыми делами, которые откладывали на время отключения. В частности, включают бойлер, стиральную машину, утюг и другие мощные приборы.

В результате нагрузка на электросеть резко возрастает, а потребление электроэнергии компенсирует экономию, полученную за время отключений. Так работает принцип отложенного потребления: в течение месяца домохозяйство может использовать примерно столько же электроэнергии, сколько и при обычном графике подачи.

Кроме того, на показатели влияет использование инверторов с аккумуляторными батареями. Такие системы также потребляют электроэнергию из сети, в частности для поддержания заряда аккумуляторов и обеспечения готовности к следующим отключениям.

Чтобы избежать лишних начислений и контролировать расходы, в компании "ЯСНО" рекомендуют своевременно передавать показания счетчиков. В этом месяце это нужно сделать с 29 ноября по 3 декабря.

Кроме того, энергетики рекомендуют не включать одновременно несколько мощных приборов сразу после восстановления электроснабжения. Во время отключений следует выключать освещение в комнатах и отсоединять от розеток электроприборы, которыми никто не пользуется. Это поможет избежать излишнего потребления электроэнергии после возобновления электроснабжения, особенно если дома никого нет.

Напомним, что российские войска уже более суток непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру Одесской области. Из-за атак в регионе произошли масштабные отключения электроэнергии, а ситуация с электроснабжением остается напряженной.

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