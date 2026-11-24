Навіть за тривалих відключень електроенергії суми у платіжках можуть залишатися незмінними або зростати. Це пояснюється несвоєчасною передачею показань лічильника та збільшенням споживання після відновлення електропостачання.

Енергетична компанія YASNO пояснила, чому графіки відключень не завжди призводять до зменшення витрат на електроенергію. За словами фахівців, на розмір рахунків впливають два основні чинники — спосіб нарахування плати за відсутності актуальних показань лічильника та звичка одночасно вмикати багато електроприладів після повернення світла. Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

Перша причина — несвоєчасна передача показань електролічильника. Якщо споживач не повідомляє актуальні дані або робить це із запізненням, постачальник може розраховувати плату за середніми показниками попередніх періодів. У такому разі нарахована сума не обов'язково відповідатиме фактичному обсягу використаної електроенергії та може виявитися більшою.

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Друга причина пов'язана зі збільшенням споживання після відновлення електропостачання. Коли світло з'являється, люди часто намагаються одночасно виконати побутові справи, які відкладали під час відключення. Зокрема, вмикають бойлер, пральну машину, праску та інші потужні прилади.

Унаслідок цього навантаження на електромережу різко зростає, а споживання електроенергії компенсує економію, отриману за час відключень. Так працює принцип відкладеного споживання: протягом місяця домогосподарство може використати приблизно стільки ж електроенергії, як і за звичайного графіка постачання.

Додатково на показники впливає використання інверторів із батареями. Такі системи також споживають електроенергію з мережі, зокрема для підтримання заряду акумуляторів і забезпечення готовності до наступних відключень.

Щоб уникнути зайвих нарахувань і контролювати витрати, у YASNO радять вчасно передавати показання лічильників. Цього місяця це потрібно зробити з 29 листопада до 3 грудня.

Також енергетики рекомендують не вмикати одночасно кілька потужних приладів одразу після повернення світла. Під час відключень варто вимикати освітлення в кімнатах і від'єднувати від розеток електроприлади, якими ніхто не користується. Це допоможе уникнути зайвого споживання після відновлення електропостачання, особливо якщо вдома нікого немає.

Нагадаємо, що російські війська вже понад добу безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру Одеської області. Через атаки в регіоні виникли масштабні знеструмлення, а ситуація з електропостачанням залишається напруженою.

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