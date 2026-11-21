Росіяни понад добу безперервно атакують енергетичну інфраструктуру Одеської області. У регіоні масштабні знеструмлення.

Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Енергетикам, як наголошується, вдалося частково відновити електропостачання, однак нові ворожі атаки на енергетичні об'єкти ускладнили ситуацію й наразі в регіоні фіксується блекаут.

Фахівці, підкреслюють у компанії, опрацьовують резервні схеми живлення, щоб забезпечити електропостачання споживачів, а ремонтні бригади працюють усюди, де дозволяє безпекова ситуація.

У Міністерстві енергетики повідомили, що ситуація на Одещині залишається складною, оскільки через постійні ворожі атаки по магістральних мережах у регіоні відбуваються масштабні знеструмлення та спрацьовує автоматичний захист.

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У ДТЕК поінформували, що через автоматичний захист світло може зникати одразу в багатьох людей, але коли енергія повертається, напруга може на короткий час підвищитися або впасти.

"Щоб уберегти техніку, під час відключення від’єднайте від розеток бойлери, обігрівачі та інші потужні прилади", — попередили у компанії.

Попередження ДТЕК Фото: скриншот

Також енергетики зауважили, що відключення електроенергії фіксуються в частині Одеського району, зокрема в місті Одеса.

Своєю чергою глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернув увагу, що під час відсутності світла може призупинятися робота котелень і насосних станцій, які неможливо перевести на резервне живлення, та попросив поставитися до ситуації з розумінням. Також посадовець нагадав, що на території Одеської області працюють 464 Пункти незламності, де можна зарядити телефони, зігрітися чи отримати необхідну допомогу.

У міській раді повідомили, що бюветні комплекси працюватимуть до 22:00. А через відключення електроенергії тимчасово призупинено рух усіх трамваїв і тролейбусів.

Одеса ввечері 21 листопада Фото: Думская Одеса ввечері 21 листопада Фото: Думская

Місцеві ЗМІ тим часом публікують фото вечірньої Одеси під час блекауту.

Фокус розбирався, чого чекати мешканцям Одеси, Харкова та Києва у випадку повного блекауту.

Нагадаємо, що голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер потрапив під російський обстріл у центрі міста.