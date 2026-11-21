Россияне уже более суток непрерывно наносят удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В регионе наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.

Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение, однако новые вражеские атаки на энергетические объекты осложнили ситуацию, и в настоящее время в регионе наблюдается отключение электроэнергии.

Специалисты, как подчеркивают в компании, разрабатывают резервные схемы электроснабжения, чтобы обеспечить электроснабжение потребителей, а ремонтные бригады работают везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Министерстве энергетики сообщили, что ситуация в Одесской области остается сложной, поскольку из-за постоянных вражеских атак на магистральные сети в регионе происходят масштабные отключения электроэнергии и срабатывает автоматическая защита.

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В ДТЭК сообщили, что из-за срабатывания автоматической защиты свет может отключаться одновременно у многих людей, но когда электроснабжение восстанавливается, напряжение может на короткое время повыситься или упасть.

"Чтобы защитить технику, во время отключения отключите от розеток бойлеры, обогреватели и другие мощные приборы", — предупредили в компании.

Предупреждение ДТЭК Фото: скриншот

Кроме того, энергетики отметили, что отключения электроэнергии фиксируются в части Одесского района, в частности в городе Одесса.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер обратил внимание на то, что во время отключения электричества может приостанавливаться работа котельных и насосных станций, которые невозможно перевести на резервное питание, и попросил отнестись к ситуации с пониманием. Также чиновник напомнил, что на территории Одесской области работают 464 "Пункта несокрушимости", где можно зарядить телефоны, согреться или получить необходимую помощь.

В городском совете сообщили, что бюветные комплексы будут работать до 22:00. А из-за отключения электроэнергии временно приостановлено движение всех трамваев и троллейбусов.

Одесса вечером 21 ноября Фото: Думская Одесса вечером 21 ноября Фото: Думская

Местные СМИ тем временем публикуют фотографии вечерней Одессы во время отключения электричества.

Фокус разбирался, чего следует ожидать жителям Одессы, Харькова и Киева в случае полного отключения электроэнергии.

Напомним, что глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер попал под российский обстрел в центре города.