Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, вместе с силовиками приехал в центр Одессы и попал под удар, когда российские террористы атаковали центр города в третий раз.

Руководитель ОВА и высокопоставленные руководители силовых структур успели отойти от эпицентра удара, сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники.

Однако человеку, который находился в непосредственной близости от места прилета, оторвало ногу.

Кипер никак не комментировал эту информацию. Вместо этого он поделился деталями обстрелов, в результате которых уже известно о четырех погибших. По его словам, среди погибших — 19-летняя девушка и 40-летняя женщина. Также известно о двух жертвах-мужчинах. Ранены не менее 13 человек, состояние некоторых врачи оценивают как тяжелое.

Чиновник констатирует, что враг нанес четыре удара по историческому центру Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Атаки пришлись по гражданским объектам: жилым домам, магазинам, кафе и улицам. Повреждены также припаркованные автомобили.

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Удары наносились реактивными дронами, обломки которых обнаружены на местах прилетов.

Сейчас в центре города работают все экстренные службы.

Сегодняшний террор Одессы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Жесткий и сознательный удар прямо по людям, по жизни. И еще одно доказательство того, чего действительно хотят россияне и как на самом деле они относятся к дипломатическим усилиям. Без усиления мирового давления на Россию, без реальной поддержки Украины в России не будет подлинного мотива для деэскалации и перехода к миру. Кто хочет договариваться о мире, не наращивает убийства", — написал он в соцсетях.

19 ноября объявили днем траура по погибшим сегодня вследствие российских атак. На зданиях будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Напомним, что известно об ударах по Одессе 18 ноября.

Также сообщалось, что во время обстрела Одессы 13 ноября женщина погибла в своей машине.