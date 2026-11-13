Девушка погибла в своей машине, много жертв: утром россияне атаковали Одессу (видео)

Утром 13 ноября ВС РФ нанесли удар с помощью дрона прямо по дороге в Одессе. Известно о двух погибших.

Глава Одесской МВА сообщил о вражеской атаке на Одессу. "Поврежден частный жилой дом, в другом районе города погиб один человек", — сообщил Сергей Лысак. Позже стало известно ещё об одном погибшем.

"В результате вражеской атаки на Одессу пострадали пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Лысак.

На видео с места происшествия видно, что дрон взорвался посреди дороги. В автомобиле погибла девушка, осколками дрона были повреждены деревья и другие машины.

Напомним, в ночь на 13 ноября россияне нанесли удары с помощью ударных беспилотников по ряду областей Украины. Под вражеским ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура; известно о раненых в результате ночного обстрела, среди которых — дети.

Видео дня

Накануне, 12 ноября, в Киеве ВС РФ обстреляли автобус и автомобиль, в результате чего пострадали не менее 8 человек.