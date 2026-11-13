Дівчина загинула у своєму авто, багато жертв: росіяни зранку атакували Одесу (відео)

Зранку 13 листопада ЗС РФ поцілили дроном просто по дорозі в Одесі. Відомо про двох загиблих.

Голова Одеської МВА повідомив про ворожу атаку по Одесі. "Пошкоджено приватний житловий будинок, в іншому районі міста загинула одна людина", — повідомив Сергій Лисак. Згодом стало відомо про ще одного загиблого.

"Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали п’ятеро людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Усім надають необхідну медичну допомогу", — повідомив Лисак.

На відео з місця події видно, що дрон вибухнув посеред дороги. У авто загинула дівчина, осколками дрона посічені дерева та інші машини.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада росіяни атакували ударними безпілотниками низку областей України. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки і цивільна інфраструктура, відомо про поранених внаслідок нічного обстрілу, серед яких — діти.

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Напередодні, 12 листопада у Києві ВС РФ влучили по автобусу та машині, внаслідок чого постраждали щонайменше 8 людей.