РФ уночі атакувала Київ, Рівне і Вінницю: пошкоджені будинки і медзаклад, є поранені (фото)

У ніч на 13 листопада росіяни атакували ударними безпілотниками низку областей України. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки і цивільна інфраструктура, відомо про поранених внаслідок нічного обстрілу, серед яких — діти.

Вибухи уночі лунали зокрема у столиці, у Вінниці, Рівному, Хмельницькому та Дніпрі. Фокус зібрав, що відомо про наслідки нічого обстрілу України.

Атака на Київ

У столиці упродовж ночі оголошували повітряну тривогу щонайменше тричі: двічі через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА, і одного разу через ракетну небезпеку. Близько 03:00 мешканці Києва чули звуки вибухів на тлі атаки дронів, перед цим Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА у напрямку столиці.

Незабаром у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що наслідки ворожого обстрілу фіксуються у Шевченківському районі. Там сталося падіння уламків російського дрона на будівлю медичного закладу, через що спалахнула пожежа.

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Голова Шевченківської районної адміністрації Києва Олександр Сазанович невдовзі показав наслідки атаки на медзаклад. Посадовець розповів, що поранення отримали троє людей — вони перебувають під наглядом медиків. На місці станом на 05:00 продовжували працювати фахівці екстрених служб.

Пошкоджений через атаку РФ медзаклад у Шевченківському районі Києва Фото: Олександр Сазанович

Атака на Рівне

Упродовж ночі у Рівненському районі тричі оголошували повітряну тривогу. Регіон опинився під атакою російських реактивних дронів, наслідки зокрема фіксують в обласному центрі та у Здолбунові.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль розповів, що у Рівному під ударом ворожого БпЛА опинився багатоповерховий житловий будинок. Через атаку сталося займання двох квартир, спершу надійшла інформація про п'ятьох поранених.

Близько 02:30 Коваль повідомив, що кількість поранених через атаку на Рівне зросла до шістьох. Серед постраждалих є зокрема двоє дітей.

Пошкоджений через атаку РФ житловий будинок у Рівному Фото: Рівненська ОВА

Окрім обласного центру, росіяни також атакували місто Здолбунів на Рівненщині. В ОВА розповіли, що через обстріл загорілися гараж та автомобілі, інформації про поранених не надходило.

Атака на Вінницю

Упродовж ночі кілька разів вибухи лунали і у Віннниці. Голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що через обстріл у місті фіксуються пошкодження приватних житлових будинків.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов розповів, що через атаку постраждали дві жінки. Їх доправили до лікарень, наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

"Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку", — додав мер.

Пожежа у Вінниці після атаки РФ у ніч на 13 листопада

Інформація про інші наслідки нічної атаки на Україну встановлюється.

Нагадаємо, 12 листопада у Києві РФ влучила по автобусу та машині, внаслідок чого постраждали щонайменше 8 людей.

Також уночі 12 листопада РФ атакувала дронами Київ та Одесу, через що загорілася багатоповерхівка, а влада заявила про руйнування та поранених.