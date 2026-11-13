РФ ночью нанесла удары по Киеву, Ровно и Виннице: повреждены дома и медицинское учреждение, есть раненые (фото)

В ночь на 13 ноября россияне нанесли удары с помощью ударных беспилотников по ряду областей Украины. Под вражеским ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура; известно о раненых в результате ночного обстрела, среди которых — дети.

Взрывы ночью раздавались, в частности, в столице, в Виннице, Ровно, Хмельницком и Днепре. Фокус собрал информацию о том, что известно о последствиях обстрелов Украины.

Атака на Киев

В столице в течение ночи объявляли воздушную тревогу как минимум три раза: дважды из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА и один раз из-за ракетной угрозы. Около 03:00 жители Киева слышали звуки взрывов на фоне атаки дронов, перед этим Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении столицы.

Вскоре в Киевской городской военной администрации сообщили, что последствия вражеского обстрела зафиксированы в Шевченковском районе. Там обломки российского дрона упали на здание медицинского учреждения, в результате чего возник пожар.

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Глава Шевченковской районной администрации Киева Александр Сазанович вскоре продемонстрировал последствия нападения на медицинское учреждение. Чиновник сообщил, что ранения получили три человека — они находятся под наблюдением медиков. На месте по состоянию на 05:00 продолжали работать специалисты экстренных служб.

Медицинское учреждение в Шевченковском районе Киева, поврежденное в результате атаки РФ Фото: Александр Сазанович

Атака на Ровно

В течение ночи в Ровненском районе трижды объявляли воздушную тревогу. Регион подвергся атаке российских реактивных дронов; последствия, в частности, фиксируются в областном центре и в Здолбунове.

Глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в Ровно под ударом вражеского БПЛА оказался многоэтажный жилой дом. В результате атаки произошло возгорание в двух квартирах; сначала поступила информация о пяти раненых.

Около 02:30 Коваль сообщил, что число раненых в результате атаки на Ровно возросло до шести человек. Среди пострадавших, в частности, двое детей.

Жилой дом в Ровно, поврежденный в результате атаки РФ Фото: Ровненская ОВА

Помимо областного центра, россияне также атаковали город Здолбунов в Ровненской области. В ОВА сообщили, что в результате обстрела загорелись гараж и автомобили; информации о раненых не поступало.

Атака на Винницу

В течение ночи несколько раз раздавались взрывы и в Виннице. Глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная сообщила, что из-за обстрела в городе зафиксированы повреждения частных жилых домов.

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в результате атаки пострадали две женщины. Их доставили в больницы, в настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

"Горел жилой дом. Имеются повреждения, нанесенные взрывной волной, другим частным домам, многоквартирным домам и детскому саду", — добавил мэр.

Пожар в Виннице после атаки РФ в ночь на 13 ноября

Информация о других последствиях ночной атаки на Украину выясняется.

Напомним, 12 ноября в Киеве российские войска обстреляли автобус и автомобиль, в результате чего пострадали не менее 8 человек.

Кроме того, ночью 12 ноября Россия нанесла удары с помощью дронов по Киеву и Одессе, в результате чего загорелось многоэтажное здание, а власти сообщили о разрушениях и раненых.