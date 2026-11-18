Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, разом із силовиками прибув до центру Одеси й потрапив під обстріл, коли російські терористи втретє атакували центр міста.

Керівник ОВА та високопоставлені керівники силових структур встигли відійти від епіцентру удару, повідомляє "Думська" з посиланням на свої джерела.

Однак людині, яка перебувала в безпосередній близькості від місця прильоту, відірвало ногу.

Кіпер ніяк не прокоментував цю інформацію. Натомість він розповів про подробиці обстрілів, внаслідок яких, як уже відомо, загинули четверо людей. За його словами, серед загиблих — 19-річна дівчина та 40-річна жінка. Також відомо про двох загиблих чоловіків. Поранено щонайменше 13 осіб, стан деяких лікарі оцінюють як важкий.

Чиновник зазначає, що ворог завдав чотирьох ударів по історичному центру Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Атаки були спрямовані на цивільні об’єкти: житлові будинки, магазини, кафе та вулиці. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

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Удари завдавалися реактивними дронами, уламки яких виявлено на місцях прильоту.

Зараз у центрі міста працюють усі екстрені служби.

Сьогоднішні теракти в Одесі прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Жорсткий і свідомий удар прямо по людях, по життю. І ще одне підтвердження того, чого насправді хочуть росіяни та як вони насправді ставляться до дипломатичних зусиль. Без посилення світового тиску на Росію, без реальної підтримки України в Росії не буде справжнього мотиву для деескалації та переходу до миру. Хто хоче домовлятися про мир, той не збільшує кількість вбивств", — написав він у соцмережах.

19 листопада оголошено днем жалоби за загиблими сьогодні внаслідок російських атак. На будівлях буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, що відомо про удари по Одесі 18 листопада.

Також повідомлялося, що під час обстрілу Одеси 13 листопада жінка загинула у своїй машині.