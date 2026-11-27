Додатковий кредит для України на 2027 рік у розмірі 45 мільярдів євро залишається під питанням, оскільки глави держав Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі не змогли досягти остаточної домовленості та достроково завершили саміт Європейської ради 26–27 листопада.

Пропозицію щодо надання кредиту схвалили 24 з 27 країн ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, і оскільки одностайної підтримки не було, рішення не ухвалено, повідомляє "Європейська правда".

Наступного разу до цього питання планують повернутися на черговому засіданні Європейської ради 17–18 грудня.

"Ми обговорили пропозицію Єврокомісії щодо додаткового кредиту для України. 24 держави-члени підтримали цю пропозицію. Одна з них, Болгарія, братиме участь лише у невійськовій складовій, приділяючи особливу увагу регіонам, де проживає її національна меншина", — заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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Угорщина, Словаччина та Чехія не бажають долучатися до нового кредиту; вони також не беруть участі в раніше узгодженому кредиті для України на суму 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

У свою чергу міністр закордонних справ Андрій Сібіга подякував європейцям за підтримку та висловив сподівання, що рішення буде ухвалено.

"Рішення про підтримку України — це, знову ж таки, рішення про власне самозбереження. Я маю на увазі європейське самозбереження, якщо ми не хочемо, щоб ця війна дісталася й до європейських домівок", — заявив він на брифінгу.

Дипломат наголосив, що війна стала дорожчою, а Росія суттєво збільшила свій військовий бюджет, тому Київ потребує відповідного фінансування для протидії агресії.

Нагадаємо, чому в Україні немає грошей навіть на армію, і що з цим робити.

Також повідомлялося, що Київ звернувся до союзників із проханням про фінансування ЗСУ після війни.