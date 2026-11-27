Дополнительный кредит для Украины на 2027 год в размере 45 миллиардов евро остается под вопросом, поскольку главы государств Евросоюза на встрече в Брюселе не смогли достичь окончательной договоренности и досрочно завершили саммит Европейского совета 26-27 ноября.

Предложение о предоставлении кредита одобрили 24 из 27 стран ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, и поскольку единогласной поддержки не было, решение не принято, сообщает "Европейская правда".

В следующий раз к этому вопросу планируют вернуться на очередном заседании Европейского совета 17-18 декабря.

"Мы обсудили предложение Еврокомиссии по дополнительному кредиту для Украины. 24 государства-члена поддержали предложение. Одно из них, Болгария, будет принимать участие только в невоенной составляющей, с особым вниманием к регионам, где проживает его национальное меньшинство", — заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

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К новому кредиту не желают присоединятся Венгрия, Словакия и Чехия, которые также не участвуют в ранее согласованном кредите для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил европейцев за поддержку и выразил надежду, что решение будет принято.

"Решение о поддержке Украины — это опять-таки решение о своем самосохранении. Я имею в виду европейское самосохранение, если мы не хотим, чтобы эта война пришла также в европейские дома", — заявил он на брифинге.

Дипломат подчеркнул, что война стала дороже, а Россия существенно увеличила свой военный бюджет, поэтому Киев нуждается в соответствующем финансировании для противодействия агрессии.

Напомним, почему в Украине нет денег даже на армию, и что с этим делать.

Также сообщалось, что Киев запросил у союзников финансирование ВСУ после войны.