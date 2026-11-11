Киев запросил у союзников финансирование ВСУ после войны: о каком количестве бойцов идет речь

Украина рассчитывает на долгосрочную финансовую поддержку западных партнеров по удержанию армии численностью 800 тысяч бойцов после завершения войны с РФ. Киев хочет получать такое финансирование как минимум в течение десяти лет, чтобы сохранить обороноспособность страны и быть готовым к возможной новой агрессии Кремля.

Агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, осведомленный о ходе обсуждения гарантий безопасности, отмечает, что украинская сторона подняла вопрос финансового обеспечения Вооруженных сил во время переговоров с представителями США и России в Абу-Даби. Конкретные суммы финансирования, механизм его предоставления и список стран, которые могли бы присоединиться к такой поддержке, в сообщении AFP не уточняются.

Зачем Украине финансирование армии после завершения войны

Украинская сторона исходит из того, что именно прекращение боевых действий не устранит риск нового российского нападения. Поэтому будущие договоренности о безопасности должны предусматривать не только политические обязательства партнеров, но и практические механизмы поддержки украинских Вооруженных Сил.

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Содержание большой армии потребует постоянного финансирования. Речь идет не только о денежном довольствии военнослужащих, но и об общем обеспечении функционирования войска, его подготовке и поддержании боеспособности.

Какую систему безопасности предлагают создать США

Американская сторона также рассматривает переговоры как возможность сформировать новые принципы безопасности в отношениях между Украиной, Россией и европейскими странами. Участвующий в переговорах специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил о стремлении Вашингтона создать новую систему, способную обеспечить длительный мир.

По его словам, США надеются сформировать такую структуру безопасности, которая обеспечит "десятилетие, если не столетие, миру".

В то же время, конкретные параметры будущей системы пока остаются предметом обсуждения.

Как ранее писал Фокус, Россия пытается использовать трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби, чтобы добиться пересмотра всей системы безопасности в Европе и решать, кому следует вступать в Альянс, а кому нет.

Также мы сообщали, что первый день переговоров в Абу-Даби завершился обсуждением возможного масштабного обмена пленными. По информации источника в украинской делегации, это стало одним из главных результатов встречи, хотя официального подтверждения договоренности со всех сторон на тот момент не было.