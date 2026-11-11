Київ запросив у союзників фінансування ЗСУ після війни: про яку кількість бійців йдеться

Україна розраховує на довгострокову фінансову підтримку західних партнерів для утримання армії чисельністю 800 тисяч бійців після завершення війни з РФ. Київ хоче отримувати таке фінансування щонайменше протягом десяти років, щоб зберегти обороноздатність країни та бути готовим до можливої нової агресії Кремля.

Агентство AFP із посиланням на високопоставлене українське джерело, обізнане з перебігом обговорення гарантій безпеки, зазначає, що українська сторона порушила питання фінансового забезпечення Збройних сил під час переговорів із представниками США та Росії в Абу-Дабі. Конкретні суми фінансування, механізм його надання та перелік країн, які могли б долучитися до такої підтримки, у повідомленні AFP не уточнюються.

Навіщо Україні фінансування армії після завершення війни

Українська сторона виходить із того, що саме припинення бойових дій не усуне ризику нового російського нападу. Тому майбутні домовленості про безпеку мають передбачати не лише політичні зобов'язання партнерів, а й практичні механізми підтримки українських Збройних сил.

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Утримання великої армії потребуватиме постійного фінансування. Йдеться не тільки про грошове забезпечення військовослужбовців, а й про загальне забезпечення функціонування війська, його підготовку та підтримання боєздатності.

Яку систему безпеки пропонують створити США

Американська сторона також розглядає переговори як можливість сформувати нові принципи безпеки у відносинах між Україною, Росією та європейськими країнами. Спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер, який бере участь у переговорах, заявив про прагнення Вашингтона створити нову систему, здатну забезпечити тривалий мир.

За його словами, США сподіваються сформувати таку структуру безпеки, яка забезпечить "десятиліття, якщо не століття, миру".

Водночас конкретні параметри майбутньої системи поки залишаються предметом обговорення.

Як раніше писав Фокус, Росія намагається використати тристоронні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі, щоб добитися перегляду всієї системи безпеки в Європі та вирішувати, кому варто вступати до Альянсу, а кому ні.

Також ми повідомляли, що перший день переговорів в Абу-Дабі завершився обговоренням можливого масштабного обміну полоненими. За інформацією джерела в українській делегації, це стало одним із головних результатів зустрічі, хоча офіційного підтвердження домовленості від усіх сторін на той момент не було.