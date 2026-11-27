У Дніпрі, який постійно зазнає терористичних обстрілів з боку російської армії, люди залишаються без світла та тепла напередодні зими. Серед них наростають протестні настрої.

Так, у житловому масиві "Перемога-6" місцеві мешканці вийшли на мітинг і перекрили дорогу біля ЖК "Південний", повідомляє "ДС: новини Дніпро". За словами людей, вони вже п’яту добу залишаються без електрики. Напередодні світло було лише півтори години, після чого його знову відключили.

За інформацією "Суспільне Дніпро", на мітингу було близько 70 осіб.

Люди скаржаться на постійні відключення світла Фото: Суспільне

"Перемога-6" — не єдиний район, де люди страждають від багатогодинної відсутності електроенергії.

У соцмережах мешканці 16-поверхового будинку на проспекті Науки, 120 повідомляють, що їхній будинок також був без електрики близько чотирьох діб. У п’ятницю, 27 листопада, о 18:30 електропостачання відновили, але вже через 10 хвилин світло зникло.

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Фото: dsnews

У житловому масиві "Сокіл" ситуація не краща.

"У будинку №1, і не тільки там, мешканці сиділи й сидять цілодобово без світла. Світло вмикають на півгодини чи годину, а потім знову вимикають; ніхто нічого не знає, до ДТЕК додзвонитися неможливо", — йдеться у повідомленні.

При цьому у ДТЕК за цією адресою зазначено аварійне відключення.

Фото: dsnews

На аварійні відключення скаржаться й мешканці району "Тополя-3", у яких квартири в будинку № 30 (корпус 1). Вони вже шосту добу сидять без світла. У пабліку люди розповідають, що електроенергію відключили ще в неділю, 22 листопада, ввечері:

"З того часу електрику вмикали загалом приблизно на 3 години. Ще 2 години світло нібито було, але лише у під'їзді. Напруга дуже низька — 143 В, 151 В, максимум 172 В".

Фото: dsnews

Найгірше доводиться будинкам, що повністю залежать від електроенергії. Так, у 14-поверховому будинку на Запорізькому шосе, 78, світло вмикають лише на кілька годин за дві доби. Люди постійно звертаються до відповідних служб із проханням вирішити проблему, адже в будинку багато маленьких дітей, проте ситуація залишається складною.

Мешканці мають намір готувати їжу на багаттях біля дому.

Через зниження температури на вулиці похолодання вже відчувається і в будинках без опалення. Так, у гуртожитку на вул. Набережній Перемоги, 44/1, що повністю електрифікований, температура в кімнатах знизилася до 13 градусів.

Фото: dsnews

Відключення світла у Дніпрі: що кажуть у ДТЕК

У ДТЕК зазначають, що ситуація з електропостачанням у регіоні залишається вкрай складною через постійні атаки.

Вранці повідомлялося, що за вказівкою "Укренерго" у Дніпрі, Дніпровському, Самаровському, Кам’янському та Павлоградському районах продовжують діяти екстрені відключення, а графіки не працюють.

Водночас ДТЕК "Дніпропетровські електромережі" вже тестують новий формат графіків для області. Він допоможе мешканцям краще розуміти, в які години буде світло.

"Як тільки ситуацію вдасться стабілізувати й екстрені відключення будуть скасовані, ми розповімо детальніше про нові графіки та про те, як ними користуватися", — запевнили в компанії.

В "Укренерго" підтвердили, що внаслідок ворожих обстрілів у Дніпропетровській та Запорізькій областях діють аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, чому ворог поставив собі за мету відрізати Дніпро та Дніпропетровську область від енергосистеми України.

Також повідомлялося, чому енергетика так і не отримала надійного захисту.