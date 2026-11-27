В Днепре, который постоянно находится под террористическими обстрелами российской армии, люди остаются без света и тепла в преддверии зимы. Среди них нарастают протестные настроения.

Так, на жилмассиве "Победа-6" местные жители вышли на митинг и перекрыли дорогу возле жилкомплекса "Південний", сообщает "ДС: новости Днепр". По словам людей, они уже пятые сутки без электричества. Накануне свет был всего полтора часа, после чего его снова отключили.

По информации "Суспільне Дніпро", на митинге были около 70 человек.

Люди жалуются на постоянное отсутствие света Фото: Суспільне

"Победа-6" — не единственный район, где люди страдают от многочасового отсутствия электричества.

В соцсетях жители 16-этажки на проспекте Науки, 120 говорят, что их дом около четырех суток тоже был без электричества. В пятницу, 27 ноября, в 18:30 электроснабжение восстановили, но уже через 10 минут свет пропал.

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Фото: dsnews

На жилмассиве "Сокол" ситуация не лучше.

"Дом №1, и не только, сидели и сидят круглосуточно без света. Дают на полчаса или час и так же отключают, никто ничего не знает, до ДТЭК дозвонится нереально", — говорится в сообщении.

При этом в ДТЭК по этому адресу указано аварийное отключение.

Фото: dsnews

На аварийные отключения жалуются и жители района "Тополь-3", у которых квартиры в доме №30 (корпус 1). Они сидят без света шестые сутки. В паблике люди рассказывают, что электричество отключили еще воскресенье, 22 ноября, вечером:

"С этого времени электричество включали суммарно примерно на 3 часа. Еще 2 часа свет будто бы был, но только в подъезде. Напряжение низкое очень 143В, 151В, максимум 172В".

Фото: dsnews

Хуже всего приходится домам, которые полностью на электричестве. Так, в 14-этажке на Запорожском шоссе, 78, свет включают всего на пару часов за двое суток. Люди постоянно обращаются в соответствующие службы с просьбой решить проблему, ведь в доме много маленьких детей, однако ситуация остается сложной.

Жители настроены готовить еду на кострах у дома.

Из-за снижения температуры на улице, похолодание уже ощущается и в домах без отопления. Так, в общежитии на ул. Набережной Победы, 44/1, которое полностью электрифицировано, температура в комнатах опустилась до 13 градусов.

Фото: dsnews

Отключения света в Днепре: что говорят в ДТЭК

В ДТЭК констатируют, что ситуация со светом в регионе остается крайне сложной из-за постоянных атак.

Утром сообщалось, что по команде "Укрэнерго" в Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах продолжают действовать экстренные отключения, а графики не работают.

В то же время, ДТЭК "Днепропетровские электросети" уже тестируют новый формат графиков для области. Он поможет жителям лучше понимать, в какие часы будет светло.

"Как только ситуацию удастся стабилизировать и экстренные отключения будут отменены, расскажем подробнее о новых графиках и как ими пользоваться", — заверили в компании.

В "Укрэнерго" подтверждали, что в результате вражеских обстрелов в Днепропетровской и Запорожской областях действуют аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, зачем враг поставил себе целью отрезать Днепр и Днепропетровскую область от энергосистемы Украины.

Также сообщалось, почему энергетика так и не получила надежной защиты.