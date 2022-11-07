Дітям на радість: 5 простих рецептів домашнього мармеладу

Мармелад — ідеальний десерт для тих, хто любить солодке, але не хоче набрати зайві кілограми.

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Мармелад — ідеальний десерт для тих, хто любить солодке, але боїться набрати вагу, оскільки вважається дієтичним продуктом. Його калорійність — лише 321 ккал на 100 грамів. Як і багато страв, які стали дуже популярними, мармелад вперше вийшов випадково. Французькі кухарі настільки проварили варення, що воно вийшло твердим. Його нарізали, як цукерки, і з того часу почали готувати, як окремий десерт. Сьогодні мармелад буває жувальний, желейний, ягідний та фруктовий.

До складу мармеладу обов'язково входить желюючий компонент — желатин, агар-агар чи пектин. Останній знижує рівень холестерину, відновлює вуглеводний та ліпідний обміни, бореться із захворюванням шлунково-кишкового тракту, стимулює швидке загоєння пошкоджених ділянок шкіри, допомагає очистити організм від важких металів.

Агар-агар нормалізує роботу печінки й допомагає організму позбутися токсинів і шлаків, покращує перистальтику шлунка. Оскільки він видобувається з водоростей, у ньому багато йоду, що важливо для людей, які страждають на захворювання щитоподібної залози.

Вживання мармеладу позитивно позначається на роботі мозку та допомагає відновлювати сили після розумових та фізичних навантажень.

Класичний мармелад

Складові:

Морс чи сік – 300 г;

Цукор — 160 г;

Желатин – 40 г;

Лимонна кислота – щіпка.

Спосіб приготування:

Змішати морс, лимонну кислоту, цукор та желатин, перемішати й залишити, поки желатин розбухне за інструкцією. Поставити морс на плиту та нагрівати, постійно перемішуючи, поки весь желатин розчиниться.

Розлити суміш через сито у форми, охолодити до кімнатної температури й прибрати в холодильник на кілька годин. Нарізати мармелад на невеликі шматочки.

[ + – ] Мармелад може бути будь-якого кольору Фото: marme_life/instagram

Домашній мармелад на агар-агарі

Складові:

Ягідний сироп (або сік) – 200 мл;

Цукор — 2 ч. л;

Агар-агар — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У невеликій каструлі змішати ягідний сироп і чайну ложку агар-агару, розмішувати, поки грудочки повністю не розчиняться. Залишити масу на 40 хвилин, щоб агар-агар набух.

Каструлю із сиропом поставити на вогонь, довести до кипіння, постійно помішуючи. Як тільки сироп закипить, зняти його з вогню. Масу розлити у форми і залишити застигати приблизно на годину. Потім дістати з форм. Можна, за бажання, обваляти його в цукрі.

[ + – ] До мармеладу можна додати горіхи Фото: marme_life/instagram

Ягідний мармелад у цукрі

Складові:

Малина – 500 г;

Червона смородина – 500 г;

Цукор — 900 г;

Дрібка лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Залити ягоди водою, щоб вона її покривала, і проварити до розм'якшення. Перетерти ягоди через сито, зварити наполовину. Потім туди додати цукор з лимонною кислотою і проварити ще 40 хвилин. Розлити отриманий сироп у форми шаром 2-3 см, дати застигнути, розрізати кубиками й обваляти їх у цукрі.

[ + – ] Ягідний мармелад

Цитрусовий мармелад

Складові:

Апельсини – 700 г;

Лимон – 1 шт;

лайм – 1 шт;

Цукор – 500 грн.

Спосіб приготування:

Зняти цедру, нарізати дуже тонкою соломкою і на хвилину занурити в киплячу воду за допомогою друшляка. Фрукти очистити від усіх плівок і кісточок, розібрати на часточки й скласти в каструлю з цедрою і соком, що стікає. Додати цукор, перемішати та варити все разом близько 1,5-2 годин на маленькому вогні під кришкою, періодично помішуючи. Розкласти у банки та прибрати в холодильник.

[ + – ] Цитрусовий мікс

Мармелад з лимонаду та сиропу

Складові:

Лимонад — 250 г;

Сироп – 0,5 скл;

Цукор — 400 г;

Желатин – 30 г;

Лимонна кислота – 0,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Залити желатин лимонадом і залишити на кілька годин. Додати до нього цукор, лимонну кислоту, сироп і проварити на повільному вогні до однорідності. Не давати суміші закипати. Розлити заготовлення у вологі формочки і прибрати в прохолодне місце. Коли мармелад застигне, обваляти його в цукрі.

[ + – ] Мармелад можна приготувати з лимонаду Фото: marme_life/instagram

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