Щоб не прилипало та не пригорало. Як вибрати ідеальну пательню: прості поради

Вибір пательні – процес простий, але все ж таки слід враховувати кілька моментів.

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Якісна сковорідка – запорука успіху у приготуванні безлічі страв. Кожна господиня скаже вам, що від цього предмета залежить дуже багато, починаючи від смаку готової страви до настрою того, хто на ній готує. Експертка зі швидкої та смачної їжі, посол проекту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич на своїй сторінці в соцмережі розповіла, як обрати ідеальну сковорідку та як правильно за нею доглядати. Її поради допоможуть тим, хто ще не визначився з покупкою.

Головні критерії при виборі сковорідок

Товщина дна пательні. Чим воно товстіше, тим довше сковорідка не буде деформуватися, і тим легше на ній готувати корисні страви.

Покриття сковорідки. Сьогодні є багато варіантів покриття сковорідок. Але у всіх їх має бути дещо спільне – це напис PFOA free (без перфтороктанової кислоти), що свідчить про безпеку покриття. З 2008 року сковорідки з PFOA заборонені до продажу в Європі, а з 2013 року – і в США.

Не бійтеся сковорідок із тефлоном. Такі сковорідки є безпечними за умови правильного використання. Тефлонові сковорідки не можна перегрівати, ставити в духовку під розпечений гриль і відправляти на вогонь без олії чи їжі.

Правила догляду за сковорідками

Чи можна дряпати антипригарне покриття? За словами Дорошкевич, більшість виробників рекомендують не дряпати покриття тому, що після подряпин воно втрачає антипригарність, причому досить швидко, і готувати на ньому корисні страви зовсім не так просто. ⠀

Те, як ви миєте сковороду, дуже впливає на антипригарні якості. Якщо ви миєте сковороди в посудомийці (далі — ПММ), купуйте тільки пательні, які мають спеціальне маркування з дозволом миття в ПММ. Такі сковороди завжди дорожчі, але якість антипригарного покриття вища. Якщо цього маркування немає, пательню потрібно мити виключно вручну без металевих щіток й обов'язково м'якими миючими засобами без абразивних частинок.

Хотспот – точка серед сковороди визначення температури поверхні сковороди.

"Особисто я не люблю хотспоти. По-перше, це наклейка на антипригарне покриття. А значить, у цій точці антипригарні властивості гірші. По-друге, якщо ви помічали, то саме центр сковороди першим втрачає антипригарні якості (посередині завжди висока температура, ось і результат). А якщо є хотспот, то це відбувається швидше. І, по-третє, враховуючи два попередні висновки, не бачу сенсу платити більше за непотрібну функцію", – наголосила автор.

Раніше Фокус писав, що вчені, дослідивши тефлонові сковорідки, дійшли невтішного висновку.⠀