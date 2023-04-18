Чтобы не прилипало и не пригорало. Как выбрать идеальную сковородку: простые советы

Выбор сковородки – процесс простой, но все же следует учитывать несколько моментов.

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Качественная сковородка – залог успеха в приготовлении мнодества блюд. Каждая хозяйка скажет вам, что от этого предмета зависит очень многое, начиная от вкуса готового блюда и заканчивая настроением того, кто на ней готовит. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич на своей странице в соцсети рассказала, как выбрать идеальную сковородку и как правильно за ней ухаживать. Ее советы помогут тем, кто еще не определился с покупкой.

Главные критерии при выборе сковородок

Толщина дна сковородки. Чем оно толще, тем дольше сковородка не будет деформироваться, и тем легче будет на ней готовить полезные блюда.

Покрытие сковородки. Сегодня существует много вариантов покрытия сковородок. Но у всех их должно быть кое-что общее – это надпись PFOA free (без перфтороктановой кислоты), свидетельствующая о безопасности покрытия. С 2008 года сковородки с PFOA запрещены к продаже в Европе, а с 2013-го – и в США.

Не бойтесь сковородок с тефлоном. Такие сковородки безопасны при условии правильного использования. Тефлоновые сковородки нельзя перегревать, ставить в духовку под раскаленный гриль и отправлять на огонь без масла или еды.

Правила ухода за сковородками

Можно ли царапать антипригарное покрытие? По словам Дорошкевич, большинство производителей рекомендуют не царапать покрытие потому, что после царапин оно теряет антипригарность, причем достаточно быстро, и готовить на нем полезные блюда совсем не так просто. ⠀

То, как вы моете сковороду, оказывает большое влияние на антипригарные качества. Если вы моете сковороды в посудомойке (далее – ПММ, покупайте только те сковороды, которые имеют специальную маркировку с разрешением мытья в ПММ. Такие сковороды всегда дороже, но качество антипригарного покрытия выше. Если же этой маркировки нет, сковороду нужно мыть исключительно вручную без металлических щеток и обязательно мягкими моющими средствами без абразивных частиц.

Хотспот – точка посреди сковороды для определения температуры поверхности сковороды.

"Лично я не люблю хотспоты. Во-первых, это наклейка на антипригарное покрытие. А значит, в этой точке антипригарные свойства хуже. Во-вторых, если вы замечали, то именно центр сковороды первым теряет антипригарные качества (посредине всегда высокая температура, вот и результат). А если есть хотспот, то это происходит быстрее. И, в-третьих, учитывая 2 предварительных вывода, не вижу смысла платить больше за ненужную функцию", – подчеркнула автор.

Ранее Фокус писал, что ученые, исследовав тефлоновые сковородки, пришли к неутешительному выводу.⠀