Пишні та м'які. Рецепт ідеальних французьких круасанів

Справжні французькі круасани печуть без начинки, зате потім їх можна доповнити на свій смак.

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Круасани — це відома французька випічка з листкового дріжджового тіста, яка має форму півмісяця. Вважається, що вперше круасани були вигадані в Австрії ще в 17 столітті та пізніше стали популярними у Франції.

Зараз популярні круасани з начинкою, але традиційно їх печуть без неї, щоб потім доповнювати на свій смак. Круасани можна їсти з джемом, сиром, шоколадом або просто з маслом та кавою. Як їх приготувати, розповість Фокус.

Круасани

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко — 300 мл;

масло вершкове — 250 г;

борошно — 600 г (4 склянки об'ємом 250 мл);

цукор — 3 ст. ложки;

сіль — 1 ч. ложка;

олія — 3 ст. л.;

дріжджі сухі активні — 2 ч. ложки.

Для глазурування:

яйце — 1 шт.;

молоко — 1 ст. ложка.

У великій мисці змішайте теплу воду, цукор і дріжджі та дайте суміші постояти 5-10 хвилин, поки вона не почне пузиритися.

Підігрійте молоко в каструлі на плиті або в мікрохвильовій печі. Додайте до розчинених дріжджів борошно, тепле молоко та ложку рослинної олії. Замісіть тісто.

Викладіть тісто на дошку, посипану борошном, і вимішуйте 5-10 хвилин, до еластичності. Перекладіть в миску, накрийте та поставте в тепле місце, щоб тісто збільшилося вдвічі.

У цей час викладіть розм'якшене вершкове масло між двома аркушами пергаментного паперу і розкачайте його в прямокутник товщиною приблизно 7 мм. Охолодіть отриманий прямокутник масла.

Тісто, що підійшло, обімніть та вимішуйте 1 хвилину. Дістаньте масло з холодильника, розділіть на дві частини. На посипаній борошном поверхні розкатайте тісто в прямокутний пласт розміром приблизно 20х45 см. Викладіть одну частину масла на половину розкачаного тіста (вздовж довгої сторони), накрийте другою половиною тіста. Викладіть зверху другу частину масла.

Загорніть короткі сторони прямокутника тіста, що вийшов, з маслом до центру, притискаючи. Розкатайте у прямокутний пласт. Складіть вчетверо. Загорніть у плівку та помістіть у холодильник. Знову розкатайте і складіть вчетверо. Повторіть процес розкатування тіста ще двічі, щоразу охолоджуючи тісто в холодильнику.

Розріжте листкове дріжджове тісто на дві частини. Половину тіста розкатайте у пласт товщиною 7-8 мм (другу половину тіста загорніть у плівку і помістіть у холодильник, або заморозьте про запас). Виріжте з тіста трикутники з бічними сторонами 20 см і основою приблизно 18 см (вийде шість штук). Так само зробите з другою половиною тіста.

Збийте яйце з молоком. Змастіть трикутники тіста яєчною сумішшю.

Зробіть надріз на основі кожного трикутника і трохи розтягніть його. Заверніть круасани, починаючи з основи і закінчуючи гострим кінцем. Покладіть круасани на лист, застелений пергаментним папером, і дайте їм піднятися в теплому місці приблизно годину. Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть круасани яєчною сумішшю, що залишилася, і випікайте їх приблизно 15-20 хвилин до золотистого кольору. Вийміть круасани з духовки та дайте їм трохи охолонути.

До свіжих круасанів ідеально підійде домашня Нутелла. Її дуже просто приготувати.