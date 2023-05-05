Пікантний та простий. Рецепт гострого салату з капусти
Це корисний салат і він підійде тим, хто любить страви, які не перевантажені інгредієнтами.
З капусти можна приготувати багато смачних страв. І особливо – салатів. Найстандартніший салат готується з молодої капусти, ароматної олії та, наприклад, свіжих огірків, або редиски.
Але також з капусти можна приготувати пікантнішу страву – гострий салат з перцем. Він підійде тим, хто любить легкі страви. Салат готується дуже швидко і просто, а також корисний для здоров'я і фігури. Гострий перець прискорює обмін речовин, а капуста містить багато клітковини, яка очищає організм від токсинів. Цей салат можна подавати як самостійну страву або гарнір до м'яса. Фокус розповість як приготувати.
Гострий салат із капусти
Інгредієнти:
- олія – 4 ст. л.;
- мелений перець чилі – 1/2 ч. л.;
- молода капуста – 1 качан;
- жовтий солодкий перець – 1 шт.;
- червоний солодкий перець — 1/2 стручка;
- зелена цибуля – 60 г;
- сіль.
Змішайте в мисці рослинну олію, перець чилі та сіль. Це буде заправка для салату.
Очистить капусту від верхнього листя і розріжте на дві частини. Виріжте качан і нашаткуйте капусту тонкою соломкою.
Помийте солодкий перець і виріжте насіння і перегородки. Наріжте тонкою соломкою.
Помийте зелену цибулю і наріжте її тонкими кільцями.
З'єднайте всі інгредієнти у великій мисці та полийте заправкою. Добре перемішайте.
Розкладіть салат по тарілках та подавайте на стіл.
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