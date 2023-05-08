Смак Португалії: Arroz Doce – солодкий рисовий пудинг

Пудинг з рисом готують у багатьох країнах світу, але тільки в Португалії він виходить особливим та неповторним.

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Arroz Doce — це різновид рисового пудингу з додаванням кориці. Насичений, оксамитовий рисовий пудинг, злегка солодкий, з нотками кориці і тонким цитрусовим відтінком напевно припаде вам до душі, а Фокус надасть вам докладний рецепт його приготування.

Arroz Doce рисовий пудинг

Інгредієнти:

250 г рису;

950 мл води;

1/4 чайної ложки солі;

950 мл молока;

2 склянки (470 мл) цукру;

4 яйця;

1/4 чайної ложки кориці.

У каструлі з товстим дном змішайте рис, воду та сіль. Доведіть до кипіння на високому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть рис до м'якості близько 15 хвилин, помішуючи іноді.

Попередньо розігрійте духовку до 180 °C і змастіть форму для запікання олією або вершковим маргарином.

У великій мисці збийте яйця за допомогою вінчика або міксера. Поступово додавайте цукор і продовжуйте збивати до однорідної суміші.

Додайте молоко та корицю в миску з яєчно-цукровою сумішшю і добре перемішайте.

Викладіть відварений рис у підготовлену форму для запікання та розрівняйте поверхню.

Залийте рис яєчно-молочною сумішшю та поставте в духовку на 45-60 хвилин або до того, як пудинг стане твердим та золотистим зверху.

Вийміть пудинг із духовки й дайте йому трохи охолонути перед подачею. Посипте поверхню пудингу корицею до смаку.

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