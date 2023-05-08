Смак Португалії: Arroz Doce – солодкий рисовий пудинг
Пудинг з рисом готують у багатьох країнах світу, але тільки в Португалії він виходить особливим та неповторним.
Arroz Doce — це різновид рисового пудингу з додаванням кориці. Насичений, оксамитовий рисовий пудинг, злегка солодкий, з нотками кориці і тонким цитрусовим відтінком напевно припаде вам до душі, а Фокус надасть вам докладний рецепт його приготування.
Arroz Doce рисовий пудинг
Інгредієнти:
- 250 г рису;
- 950 мл води;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 950 мл молока;
- 2 склянки (470 мл) цукру;
- 4 яйця;
- 1/4 чайної ложки кориці.
У каструлі з товстим дном змішайте рис, воду та сіль. Доведіть до кипіння на високому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть рис до м'якості близько 15 хвилин, помішуючи іноді.
Попередньо розігрійте духовку до 180 °C і змастіть форму для запікання олією або вершковим маргарином.
У великій мисці збийте яйця за допомогою вінчика або міксера. Поступово додавайте цукор і продовжуйте збивати до однорідної суміші.
Додайте молоко та корицю в миску з яєчно-цукровою сумішшю і добре перемішайте.
Викладіть відварений рис у підготовлену форму для запікання та розрівняйте поверхню.
Залийте рис яєчно-молочною сумішшю та поставте в духовку на 45-60 хвилин або до того, як пудинг стане твердим та золотистим зверху.
Вийміть пудинг із духовки й дайте йому трохи охолонути перед подачею. Посипте поверхню пудингу корицею до смаку.
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