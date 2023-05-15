Смачно та дієтично. Рецепт конвертиків із молодої капусти з сиром

Це смачна та оригінальна страва, яку можна подати як гарячу закуску або другу повноцінне частування.

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Зараз сезон весняних овочів та молода капуста – саме той овоч, з якого можна приготувати багато смачних страв. Спробуйте приготувати конвертики із капусти із сиром. За бажання, ви можете додати туди спеції на свій смак та інші овочі, на кшталт солодкого перцю. Це варіація на тему голубців, але з пікантнішим смаком. Фокус розповість, як приготувати цю оригінальну страву.

Конвертики з молодої капусти з сиром

Інгредієнти:

капуста білокачанна молода — 1 качан;

сир твердий — 300 г;

яйця — 2 шт.;

сухарі панірувальні — 100 г;

олія рослинна для смаження — 50 мл;

сіль, чорний мелений перець, зелень свіжа.

Зніміть з капусти верхнє листя. Помістіть капусту качаном вгору в досить глибоку ємність і залийте капусту окропом. Залишіть на 5 хвилин. Після цього акуратно переверніть качан вниз, щоб стекла вода. Зніміть верхнє листя, підрізаючи їх біля основи. Як тільки закінчиться ошпарене розм'якшене листя, знову помістіть качан в окріп, і продовжуйте, поки не зніміть все капустяне листя, придатне для формування конвертиків.

Сир наріжте квадратами чи прямокутниками.

Викладіть шматочок сиру на капустяний лист. Заверніть капусту із сиром у вигляді конверта. Так само зробите і з іншими розм'якшеним капустяним листям і сиром.

Збийте яйця з сіллю та меленим чорним перцем. Занурте в них конвертики з капусти з сиром. Потім обваляйте в панірувальних сухарях.

Розігрійте сковороду на плиті та влийте в неї олію. Викладіть у гарячу олію капустяні конвертики в паніруванні. Обсмажуйте на одній стороні, а потім на іншій.

Обсмажені конвертики із молодої капусти з сиром подавайте гарячими, щоб сир залишався розплавленим. Можна прикрасити гарячу закуску свіжою зеленню і приправити страву сметаною або несолодким йогуртом.

Якщо ви любите овочі, спробуйте приготувати смачну лазанью з баклажанів із сиром.