Оладки з цукіні з волоськими горіхами: простий та смачний сніданок

Так само ці оладки зручно брати із собою в офіс на обід або як закуску на пікнік.

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Горіхові оладки з кабачків — це смачний та корисний сніданок. Вони легко та швидко готуються з простих продуктів, які у вас є у холодильнику. Цукіні додають оладкам соковитість і ніжність, а волоські горіхи — хрускіт і поживність. Ці оладки за рецептом Фокусу можна подавати з медом, сиропом, джемом або сметаною. Це відмінний спосіб використовувати надлишки кабачків з вашого городу або просто порадувати себе та своїх близьких смачною стравою.

Оладки з кабачків з волоськими горіхами

Інгредієнти:

2 середні кабачки (приблизно 500 г);

2 яйця;

125 мл молока;

150 г борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки кориці;

50 г подрібнених волоських горіхів;

олія для смаження.

Натріть кабачки на великій тертці та відіжміть зайву рідину. Ви повинні отримати приблизно 2 склянки натертих кабачків. У великій мисці збийте яйця з молоком. Додайте борошно, розпушувач, сіль і корицю та перемішайте до однорідності. Додайте подрібнені горіхи та натерті цукіні й акуратно розмішайте.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та змастіть її невеликою кількістю олії. Викладайте тісто ложкою на сковороду, формуючи круглі оладки діаметром близько 10 см. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку, доки вони не стануть золотистими. Перекладіть готові оладки на паперові рушники, щоб видалити зайву олію. Подавайте оладки з кабачків гарячими або теплими з улюбленими сиропами.

Смачного!

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