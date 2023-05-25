Класична англійська випічка. Рецепт торта "Саварен"

Цей смачний торт придумали на честь поета Анрі де Регні та назвали на честь героя його вірша: гурмана та мандрівника Саварена.

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Саварен — це торт, який придумали французькі кондитери на честь поета Анрі де Регні. В 1891 він опублікував вірш "Саварен", в якому розповів про пригоди героя Саварена — мандрівника і гурмана. Кондитери з Парижа зробили торт у формі кільця, що нагадує його капелюх.

Торт "Саварен" швидко став популярним у Франції, та в інших країнах. В Англії, де він дуже популярний, його ще називають ромовим тортом. Торт "Саварен" можна приготувати з різними видами сиропу, наприклад, апельсиновим, лимонним чи кавовим. Також торт можна прикрасити різними фруктами, ягодами чи горіхами.

Торт "Саварен"

Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна;

15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих;

100 мл теплого молока;

75 г вершкового масла;

50 г цукру;

3 жовтки;

дрібка солі;

цедра лимона.

Для сиропу:

250 мл води;

200 г цукру;

100 мл рому.

Для прикраси:

200 мл вершків;

2 ст. цукрової пудри;

фрукти на смак (ананас, апельсин, полуниця і т.д.).

Розчиніть дріжджі в молоці та додайте 100 г борошна. Замісіть тісто та залиште його на 30 хвилин у теплому місці.

Додайте борошно, масло, цукор, жовтки, сіль і цедру лимона. Замісіть еластичне тісто і залиште його на годину в теплому місці.

Змастіть кільцеву форму маслом та посипте її борошном. Перекладіть тісто у форму та розподіліть його рівномірно. Залиште тісто на 20 хвилин у теплому місці.

Випікайте торт у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин або до золотистого кольору.

Приготуйте сироп: доведіть до кипіння воду із цукром і варіть на слабкому вогні близько 10 хвилин. Зніміть з вогню та додайте ром.

Вийміть торт з духовки та проколіть зубочисткою по всій поверхні. Полийте його гарячим сиропом і залиште на кілька годин або на ніч, щоб він добре просочився.

Збийте вершки з пудрою до пишноти. Перекладіть торт на блюдо та прикрасьте його кремом та фруктами.

Також можна приготувати смачний сирний кекс.