Літнє меню. Салат зі шпинату та зелені

Цей простий та дуже легкий салат, який ідеально підійде для вечері.

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Салат зі шпинату та зелені – це простий та корисний салат, який можна приготувати за кілька хвилин. Родзинку йому надає червоний перець та часник. Цей салат хороший і як самостійна страва, і як гарнір до м'яса чи риби. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат зі шпинату та зелені

Інгредієнти:

200 г шпинату;

100 г зелені (кріп, петрушка, базилік);

2 зубчики часнику;

1 червоний солодкий перець;

1 помідор;

4 ст. л. оливкової олії;

2 ст. л. лимонного соку;

сіль до свого смаку.

Промийте шпинат та іншу зелень і добре обсушіть. Наріжте як вам зручно. Часник очистить і подрібніть у пресі або ножем.

Перець вимийте, очистить від насіння та наріжте тонкими смужками. Помідор наріжте скибочками.

У мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік та сіль.

У великому салатнику змішайте шпинат, зелень, перець та часник, полийте заправкою та перемішайте. Якщо є бажання салат можна доповнити руколою, вареними перепелиними яйцями, скибочками хамону, або сиром фета. А якщо додати до оливкової олії трохи апельсинового соку, то вийде сицилійська заправка.

Це базовий рецепт, який можна доповнювати за власним бажанням.

Якщо вам подобається шпинат, ви також можете приготувати смачні сирні батончики із цією зеленню.

А якщо ви любите пироги, то спробуйте спекти грецький пиріг зі шпинатом із тіста філо. Цей пиріг називається спанакопіта (spanakopita) і є традиційною стравою грецької кухні. Тісто не доведеться готувати, його найпростіше купити в супермаркеті.