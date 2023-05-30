Як приготувати сметанник без духовки лише за 30 хвилин: покроковий рецепт

За смаком такий торт виходить нічим не гірший за приготовлений традиційним способом.

Related video

Сметанник — із тієї категорії тортів, які нагадують про дитинство. Улюблений багатьма поколіннями ласунів, він не втрачає своєї популярності і зараз. Щоправда, через постійну зайнятість не всі мають можливість витратити певний час на його приготування. Тому пропонуємо рецепт десерту від блогерки Тані, який не вимагає випікання в духовці, а за смаком вийде нічим не гірший за традиційний торт.

Сметанник за 30 хвилин

Інгредієнти (форма 19 см):

Для коржів:

сметана — 400 г;

цукор — 400 г;

борошно — 600 г;

сода — 10 г.

Для крему:

сметана — 600 г;

кисломолочний сир чи вершковий крем-сир — 600 г;

цукрова пудра — 200 г.

Спосіб приготування:

Інгредієнти для коржів змішати та замісити однорідне тісто. Розділити його на рівні частини, розкачати в тонкі коржі та випікати по дві хвилини на сухій сковорідці до золотистого кольору.

Далі готуємо крем. Сметану збити із сиром, цукровою пудрою і ввести згущене молоко, все добре перемішати блендером до однорідної консистенції.

Останній етап — збирання торта. Коржі перемазати кремом. За бажання як прошарок можна додати шоколад, банани, полуницю або інші інгредієнти за смаком. Кремом, що залишився, змастити верх і боки торта. Верх прикрасити тертим шоколадом, подрібненими горіхами або пісочною крихтою. Готовий торт відправити на кілька годин у холодильник, щоб він настоявся.

Раніше Фокус писав, як приготувати бісквіт із полуницею.