Смачний та легкий. Рецепт салату з руколи та груші

Це дуже літній салат зі свіжим та пряним смаком.

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Салат з руколи та груші — це дуже смачний і легкий салат, який просто приготувати, і який чудово доповнить страви з курки та м'яса. Він складається зі свіжої руколи, солодких і соковитих груш, сиру та горіхів, заправлених простим соусом із лимонного соку та оливкової олії. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат із груші та руколи

Інгредієнти:

пучок руколи;

дві груші

1/4 склянки горіхів (волоський, або пекан);

1/4 склянки сиру (козячого або горгонзоли);

Для соусу:

1/4 склянки соку лимона;

2 столові ложки оливкової олії;

сіль та перець до свого смаку.

Розберіть руколу, помийте та обсушіть. Грушу помийте і наріжте тонкими скибочками. Сир поламайте на маленькі шматочки. Різати його не варто, він прилипатиме до ножа.

У великій мисці збийте сік лимона, оливкову олію, сіль та перець у однорідний соус.

Додайте руколу в миску та акуратно перемішайте, щоб вона вкрилася соусом.

Розділіть руколою по тарілках. Зверху покладіть часточки груші, посипте сиром та горіхами.

Подавайте салат холодним або за кімнатної температури.

Цей салат можна готувати з будь-якими видами салатів на зразок фризе, або лоло-россо, а також доповнити його скибочками хамону. Хамон відмінно поєднується з грушею та пряним сиром.

До такого салату чудово підійде запечена курка з каджунською приправою. За цим рецептом вона виходить соковитою та дуже смачною.