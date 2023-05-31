Ситна страва на вечерю. Рецепт печені з квасолі та свинини

Цю страву можна приготувати в одній великій каструлі, або порційно – у горщиках.

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Свинина та квасоля – це класичне поєднання продуктів. Таку страву готують у багатьох країнах, і вона відрізняється лише приправами.

При приготуванні такої страви варто пам'ятати, що квасоля відмінно поєднується зі свіжими томатами, а свинина не повинна бути пісною. Печеня у сільському стилі має бути ситною та багатою на смак. Фокус розкаже, як її приготувати.

Печеня зі свинини та квасолі

Інгредієнти:

50 г вершкового масла;

Пара зубчиків часнику;

2 чайні ложки солодкої паприки;

2 чайні ложки карвею (можна замінити анісом, фенхелем, або кмином);

255 г свинини;

85 мл сухого білого вина;

255 г білої квасолі (замоченої на ніч);

1 л води;

сіль та чорний перець до свого смаку;

зелень петрушки для оздоблення;

хрусткий білий хліб для подачі.

Попередньо замочіть квасолю в холодній воді на ніч. Це обов'язкове правило, якщо ви готуєте бобові. Інакше вони надто довго варяться.

Розтопіть вершкове масло|мастило| у великій каструлі. Додайте два зубчики часнику, пропущеного через прес і обсмажуйте 2-3 хвилини, доки він не стане м'яким. Посипте паприкою та карвеєм і смажте ще 2-3 хвилини.

Свинину поріжте дрібними кубиками і додайте до інших інгредієнтів. Обсмажуйте її 4-5 хвилин, помішуючи іноді, поки не підрум'яниться. Посоліть і поперчіть до смаку.

Влийте вино і доведіть до кипіння. Коли вино майже випарується, додайте квасолю. Залийте водою та доведіть до кипіння. Зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте, помішуючи кожні 15 хвилин, поки свинина не стане м'якою, як і квасоля не стане м'якою. Це триватиме близько двох годин. Якщо вода дуже швидко випаровується – просто долийте ще.

Розкладіть рагу по тарілках, посипте петрушкою і подавайте з хрустким білим хлібом.

Для цього рагу можна використовувати будь-який вид свинини, який добре розтушується, такий як лопатка, шия або ребра. Ви також можете використовувати яловичину або баранину замість свинини, але вам потрібно буде збільшити час тушкування до 2-3 годин.

Також ви можете приготувати смачний салат із м'ясом та авокадо.