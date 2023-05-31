Курка на шпажках: простий рецепт дієтичного шашлику

До м'яса, приготованого в такий спосіб, обов'язково подавайте соус.

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Продовжуючи тему меню для літніх пікніків, не можемо залишити без уваги рецепт курки на шпажках. Такий свого роду шашлик відмінно підійде для тих, хто не любить жирну свинину, і допоможе не набрати зайві кілограми. Готується ця страва дуже просто, а її смак сподобається всім, хто спробує. Рецептом курки на шпажках поділилися автори блогу "Рецепти щодня".

Курка на шпажках

Інгредієнти:

куряча грудка – 500 г;

мед – 1 ст. л;

соєвий соус – 1 ст. л;

лимон – 1 шт;

олія – 3 ст. л;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Курячі грудки нарізати кубиками, як на шашлик. Викласти шматочки курки в глибоку миску і додати всі спеції, соєвий соус, лимонний сік, мед та олію. Все добре перемішати та дати настоятися в маринаді до 30 хвилин.

Замариновані шматочки курки нанизати на спеціальні шпажки й обсмажити на звичайній сковороді або сковороді гриль без олії до приємної рум'яної скоринки.

Подавати із будь-яким соусом.

Раніше Фокус писав, як приготувати свинячі реберця на мангалі за рецептом кулінарного блогера Валерія Пономаря.