Впорається навіть дитина: рецепт шоколадки у тісті

За бажання виріб можна посипати корицею або горішками перед тим, як відправляти тісто з шоколадом у духовку.

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Якщо звичайний шоколад набрид або нецікавий, з ним можна зробити смачний десерт, загорнувши його в листкове тісто. На приготування такої смакоти піде зовсім небагато часу, а зробити її зможе навіть дитина під чуйним керівництвом дорослих. Пропонуємо рецепт десерту з кулінарного блогу "Рецепти щодня".

Шоколадка у листковому тісті

Інгредієнти:

шоколад молочний – 1 плитка;

листкове дріжджове тісто – 1 упаковка;

жовток – для змащування.

Спосіб приготування:

Тісто розкачати у прямокутник ширше за плитку шоколаду. У центр листа покласти плитку шоколаду. Бічні сторони розрізати на смужки шириною 20-25 міліметрів трохи навскіс. Кутові частини вирізати.

Загорнути шоколадку в тісто – спочатку загнути верхні та нижні краї. Потім загинати бічні смужки по черзі так, щоб вийшла гарна кіска.

Викласти слойку на деко, збити жовток і змастити тісто. За бажання зверху можна посипати горішками або корицею. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин.

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