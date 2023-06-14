Тане в роті: рецепт ніжного бананового печива

Приготування печива займе не більше півгодини.

Related video

Якщо у вас в кухні є пара бананів, трохи борошна, масла та цукру, рекомендуємо приготувати найсмачніше бананове печиво, яке буквально тане в роті. Рецептом цього простого десерту поділилися на каналі "Рецепти щодня".

Бананове печиво

Інгредієнти:

вершкове масло – 115 г;

цукор – 100 г;

яйце – 2 шт;

розпушувач – 10 г;

сіль — 0,5 ч. л;

банан – 2 шт;

борошно — 320 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло кімнатної температури покласти в чашу, влити яйця, всипати цукор і збити міксером до однорідної маси. Банани розім'яти виделкою, додати масляно-яєчну масу, всипати ванільний цукор, сіль і перемішати міксером. Потім туди ж ввести частинами просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і знову перемішати лопаткою до однорідної маси.

Деко застелити пергаментним папером і викласти по столовій ложці тіста на невеликій відстані один від одного. Можна видавити тісто із кондитерського мішка.

Відправити деко в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати шоколадний медовик із полуницею за 20 хвилин.