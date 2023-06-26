Для любителів простих страв: оригінальний десерт із вишні та фініків без випічки

Якщо ви любите вишню і не любите готувати в духовці влітку, цей рецепт для вас.

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Зараз настає сезон вишні і коли її набридне просто їсти, то можна приготувати з неї оригінальний десерт. Швидше, ця страва нагадує пиріг. Але вона дуже просто готується, і, головне, вам не доведеться розпалювати духовку.

Рецептом оригінального десерту поділилася відома кулінарна блогерка Христина, яка пише за ніком kristi_komaniuk.

Вишневий десерт без випічки

Для основи:

фініки 170 г (можна поєднати з іншими сухофруктами);

горіхи 100 г (наприклад, суміш мигдалю і кеш'ю);

вівсяні пластівці 80 г;

какао 10 г.

Для начинки:

вишня без кісточки 800 г;

агар-агар 8 г;

підсолоджувач до свого смаку (або звичайний цукор).

Готувати цей десерт краще у квадратній формі. Наприклад, розміром 20х20 см. Застеліть її пергаментом.

З'єднайте всі інгредієнти для основи та подрібніть у блендері на дрібну крихту. Завдяки фінікам основа буде липкою і добре триматиме форму. Пересипте отриману крихту у форму і сформуйте дно та бортики. Відправте в холодильник застигати. Постарайтеся, щоб основа не була занадто товстою.

Після подрібніть вишню подрібнити блендером до однорідності. Якщо у вас заморожена вишня, то дайте їй відтанути. Додайте цукор, або підсолоджувач до свого смаку, агар-агар і прокип'ятіть хвилини дві.

Щойно вишневий мус трохи охолоне, перелийте у форму і розподіліть поверх коржа. Після відправте в холодильник, щоб десерт застиг. Це займе близько двох годин.

Коли застигне — можете зверху прикрасити розтопленим шоколадом.

Також ви можете приготувати ніжний і дуже смачний шоколадний десерт.