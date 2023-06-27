Булети: як приготувати німецький аналог котлет (відео)

Булети готуються так само просто, як і звичайні котлети. Страва виходить соковитою і дуже апетитною.

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Булети -- національна німецька страва, що являє собою незвичайні круглі м'ясо-рибні кульки, запечені у вершковому соусі з додаванням пряних спецій. Багато хто часто порівнює їх із котлетами і готують тільки або з м'ясним, або з рибним фаршем. Кулінарна блогерка Світлана Бауер пропонує свій рецепт цієї страви, обмежившись для її приготування свинячо-яловичим фаршем. Вони готуються так само просто, як і звичайні котлети.

Булети по-німецьки

Інгредієнти:

фарш (свинина + яловичина) — 1 кг;

цибуля — 250 г;

молоко — 100 мл;

майонез або гірчиця — 1 ст. л;

хліб — 125 г;

часник — 1 зубчик;

яйце — 1 шт;

перець — 1 ч. л;

сіль — 2 ч. л;

вершкове масло для смаження — 1 ст. л + 15 г для змащування.

Спосіб приготування:

Хліб замочити в молоці, розім'яти, не віджимаючи. Цибулю і часник почистити, дрібно нарізати й обсмажити на вершковому маслі. Змішати фарш, хліб, яйце і майонез, додати обсмажену цибулю і часник, посолити і поперчити за смаком. Добре вимішати фарш, сформувати котлети, змастити їх вершковим маслом, випікати в духовці з конвекцією, розігрітій до 200 градусів, 25 — 30 хвилин.

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