Булети: як приготувати німецький аналог котлет (відео)
Булети готуються так само просто, як і звичайні котлети. Страва виходить соковитою і дуже апетитною.
Булети -- національна німецька страва, що являє собою незвичайні круглі м'ясо-рибні кульки, запечені у вершковому соусі з додаванням пряних спецій. Багато хто часто порівнює їх із котлетами і готують тільки або з м'ясним, або з рибним фаршем. Кулінарна блогерка Світлана Бауер пропонує свій рецепт цієї страви, обмежившись для її приготування свинячо-яловичим фаршем. Вони готуються так само просто, як і звичайні котлети.
Булети по-німецьки
Інгредієнти:
- фарш (свинина + яловичина) — 1 кг;
- цибуля — 250 г;
- молоко — 100 мл;
- майонез або гірчиця — 1 ст. л;
- хліб — 125 г;
- часник — 1 зубчик;
- яйце — 1 шт;
- перець — 1 ч. л;
- сіль — 2 ч. л;
- вершкове масло для смаження — 1 ст. л + 15 г для змащування.
Спосіб приготування:
Хліб замочити в молоці, розім'яти, не віджимаючи. Цибулю і часник почистити, дрібно нарізати й обсмажити на вершковому маслі. Змішати фарш, хліб, яйце і майонез, додати обсмажену цибулю і часник, посолити і поперчити за смаком. Добре вимішати фарш, сформувати котлети, змастити їх вершковим маслом, випікати в духовці з конвекцією, розігрітій до 200 градусів, 25 — 30 хвилин.
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