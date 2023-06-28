Смачно, як у дитинстві: рецепт мармурового кексу з вишнею

Цей кекс чудово доповнить прошарок із крем-сиру і шоколадна глазур.

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Смачний кекс завжди доречний. А можна спекти оригінальний мармуровий кекс із прошарком із крем-сиру. Також у начинку додають вишню, що надає йому особливої пікантності.

І якщо полити вже готовий кекс розтопленим шоколадом, або шоколадною глазур'ю, то вийде ще смачніше. Рецептом смачного кексу поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко.

Мармуровий кекс із вишнею

Інгредієнти:

масло вершкове м'яке — 150 г;

яйця — 4 штуки;

борошно — 180 г;

цукор — 150 г + 50 г;

какао — 20 г;

молоко — 50 г;

розпушувач — 5 г;

вишня — 150 г;

крем-сир — 150 г;

крохмаль кукурудзяний — 10 г;

ванільний цукор.

В ідеалі вам знадобиться форма діаметром 25-27 см із діркою посередині. Але можна і взяти ту форму, що у вас є.

М'яке вершкове масло збиваємо зі 150 грамами цукру, поки маса не побіліє. По одному додайте яйця і продовжуйте збивати. Далі додайте борошно та розпушувач. Знову збийте. Розділіть тісто на дві частини.

В одну з частин додайте какао-порошок, розведений у невеликій кількості молока. Перемішайте какао з тістом. У вас вийде дві порції тіста: світле і темне.

Збийте окремо крем-сир із 50 грамами звичайного цукру та ванільним цукром і додайте одне яйце. Поки маса не стане однорідною. Додайте крохмаль і знову перемішайте.

Форму змастіть вершковим маслом і обсипте борошном. Викладіть спочатку біле тісто, посипте вишнею без кісточок, зверху викладіть темне тісто і зробіть борозну посередині. У неї влийте крем-сир. Посипте вишнею, що залишилася.

Духовку розігрійте до 170 градусів і печіть близько години.

Якщо хочете полити свій кекс глазур'ю, то вам знадобиться 150 грамів чорного шоколаду, 50 грамів вершкового масла і 30 грамів жирних вершків. Розтопіть шоколад на водяній бані та змішайте з іншими інгредієнтами.

Також ви можете приготувати смачну сирну запіканку без борошна.